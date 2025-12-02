Газета
Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи снижается в предверии встречи Путина и Уиткоффа

Ведомости

Российский рынок акций в начале торгов основной сессии на Московской бирже снижается в предверии запланированной встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Москве.

По состоянию на 10:01 мск индекс IMOEX2 сократился на 0,1% и достиг 2683,05 пункта, индекс РТС также уменьшился на 0,1% до 1087,76 пункта.

Лидерами падения среди «голубых фишек» стали акции МТС (-0,7%), АФК «Система» (-0,7%), «Северстали» (-0,4%), «Русала» (-0,4%), ММК (-0,4%), «Т-технологий» (-0,4%), ПАО «Газпром» (-0,3%), «Аэрофлота» (-0,3%), ПИК (-0,3%), «Норникеля» (-0,3%), ПАО «Полюс» (-0,3%).

Подорожали бумаги Мосбиржи (+0,4%), «Татнефти» (+0,3%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,2%), МКПАО «ВК» (+0,1%), «Фосагро» (+0,1%).

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет встречу с Уикоффом 2 декабря во второй половине дня.

The Telegraph со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп направил своего спецпосланника в Москву, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение». Собеседники издания заявили, что Вашингтон готов признать контроль России над Крымом и другими территориями, чтобы достичь соглашения о прекращении боев.

