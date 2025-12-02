Силуанов рассказал, зачем Минфин выпускает юаневые ОФЗ

Силуанов рассказал, зачем Минфин выпускает юаневые ОФЗВ первую очередь – «пощупать» рынок и создать бенчмарк для компаний
Спрос на новые выпуски юаневых ОФЗ оказался хорошим и даже превысил ожидания Минфина, заявил в ходе макроэкономической сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» министр финансов Антон Силуанов. Минфин 2 декабря с 11:00 до 15:00 мск. собирал заявки на дебютные выпуски ОФЗ в китайских юанях с погашением 28 февраля 2029 г. и 1 июня 2033 г. Ориентир по купону для облигаций на 3,2 года составляет 6,25–6,5% годовых, на 7,5 г. – не выше 7,5%.
В основном спрос у инвесторов на среднесрочный выпуск сроком 3,5 г., чуть меньше – на срок 7,5 г., подвел первые итоги Силуанов. Заявок оказалось «значительно больше», чем тот объем, который предложил Минфин. «Поэтому мы постараемся все-таки, с учетом сессии, где-то дать преференции, конечно, нашему ВТБ банку», – иронизировал министр.
Ведомство занимает немного – порядка 200 млрд руб. в эквиваленте, по 100 млрд руб. на каждый выпуск. Для сравнения: в этом году суммарные объемы рублевых заимствований Минфина уже под 7 трлн руб. сказал министр. Поэтому юаневые выпуски – «чисто так, знаете, пощупать рынок и создать бенчмарк для частных компаний», потому что многие из них тоже занимают в юанях, отметил Силуанов.
С другой стороны, продолжил министр, Минфину предстоит на этой неделе погашение валютного выпуска (суверенные еврооблигации выпуска RUS-25 EUR и замещающий его выпуск РФ ЗО 25 Е суммарно на 1,75 млрд евро. – «Ведомости»), и многие изъявили желание вложиться в займы в иностранной валюте. «В данном случае юань, очевидно, единственная для нас валюта, в которой мы можем заимствовать», – указал Силуанов.
Поэтому, подытожил министр, спрос и интерес есть. Силуанов добавил, что, возможно, в следующем году Минфин продолжит выпускать такого рода инструменты заимствования. «Еще раз повторюсь, это не то, что у нас не хватает внутренних возможностей – их достаточно. Просто мы создаем некие ориентиры, условия, выходим на рынки внешних заимствований. Думаю, что это правильное решение», – резюмировал он.
Организаторы размещения Минфина – Газпромбанк (ГПБ), Сбербанк и «ВТБ капитал трейдинг». Купонный период составит 182 дня, номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 юаней. Техническое размещение назначено на 8 декабря. Покупка ОФЗ и получение выплат по ним будут доступны в китайских юанях или в российских рублях по выбору инвестора.
Предправления ВТБ Андрей Костин ранее сказал журналистам, что банк будет покупать новые ОФЗ в юанях, не раскрыв объем заявки. Это делается для балансировки валютных активов и пассивов, добавил первый зампред правления госбанка Дмитрий Пьянов. ВТБ имеет на балансе пассивы клиентов, которые хотят сберегать в юанях, они измеряются сотнями миллиардов юаней, отмечал банкир. «И те интервалы доходности, которые анонсировал Минфин по выпускам, позволяют нам с достаточной доходностью и риском размещать эти пассивы. Поэтому, по сути, это балансировка активов и пассивов», – говорил топ-менеджер ВТБ.
Отток валютной ликвидности из финансовой системы в результате размещения юаневого госдолга – единственный заметный риск с точки зрения волатильности валютных ставок денежного рынка в кратко- и среднесрочной перспективе, писали «Ведомости» со ссылкой на исследовании аналитической компании «Эйлер».
С декабря 2024 г. ставка RUSFAR CNY, которая отражает стоимость привлечения и размещения юаней на денежном рынке Московской биржи, находится около нуля. 2 декабря она находится на уровне 0,12%.