Силуанов рассказал, зачем Минфин выпускает юаневые ОФЗ

Предправления ВТБ Андрей Костин ранее сказал журналистам, что банк будет покупать новые ОФЗ в юанях, не раскрыв объем заявки. Это делается для балансировки валютных активов и пассивов, добавил первый зампред правления госбанка Дмитрий Пьянов. ВТБ имеет на балансе пассивы клиентов, которые хотят сберегать в юанях, они измеряются сотнями миллиардов юаней, отмечал банкир. «И те интервалы доходности, которые анонсировал Минфин по выпускам, позволяют нам с достаточной доходностью и риском размещать эти пассивы. Поэтому, по сути, это балансировка активов и пассивов», – говорил топ-менеджер ВТБ.