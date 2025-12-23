Кому какое дело до рынка акций

Рынок акций в 2025 г. представляет собой печальное зрелище. С начала года индекс Мосбиржи потерял более 4%, а полной доходности вырос на 2,5%. Создается впечатление, что обороты торгов поддерживаются исключительно ради приличия. Аналитики SberCIB, правда, говорят, что в акции в этом году были чистые притоки – в отличие от прошлого года. Но в ноябре, например, объемы торгов упали почти на 30% в годовом выражении, а среднедневной оборот снизился на 43% со 155 млрд до 88 млрд руб. – минимальный уровень за год.