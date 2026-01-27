Почему цены на серебро бьют рекорды

Исторических значений на этом фоне достигают и другие драгметаллы. Золото достигло $5138 за унцию (+18% с начала января, +70% в 2025 г.), а ЦБ установил на 27 января учетную цену в 12 088,55 руб. за грамм – максимум за 29 лет. Платина взлетела до $2915 за унцию, палладий – до $2190, тоже обновив рекорды на фоне тех же геополитических рисков.