Почему цены на серебро бьют рекорды

Почему цены на серебро бьют рекордыВсему виной геополитическое напряжение и ослабление доллара
Цена фьючерсов на серебро с поставкой в марте на бирже Comex впервые в истории превысила отметку в $110 за унцию, достигнув $117,1 26 января. На 27 января котировки немного снизились и держались в диапазоне $110–112 за унцию, что означает рост на 55,5–58% с начала года и в 1,4 раза за последние 12 месяцев.
Такая динамика обусловлена геополитической напряженностью, включая недавние угрозы администрации Белого Дома ввести дополнительные таможенные пошлины на импорт из тех восьми стран, что мешают присоединить Гренландию к США, а также ослабленным долларом, пишет Bloomberg.
С начала недели американская валюта заметно дешевеет. Индекс доллара DXY (индикатор показывает отношение стоимости доллара к корзине из шести основных мировых валют: евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка) уже снизился на 0,60% до 97,01 пункта.
Исторических значений на этом фоне достигают и другие драгметаллы. Золото достигло $5138 за унцию (+18% с начала января, +70% в 2025 г.), а ЦБ установил на 27 января учетную цену в 12 088,55 руб. за грамм – максимум за 29 лет. Платина взлетела до $2915 за унцию, палладий – до $2190, тоже обновив рекорды на фоне тех же геополитических рисков.
Рост серебра объясняется двумя причинами: недавнее ралли в золоте и обесценивание доллара, в котором и номинируется металл, рассказал «Ведомостям» старший аналитик «БКС мир инвестиций» Дмитрий Казаков. «На наш взгляд, серебро будет повторять в динамике золото – с большей волатильностью и некоторым лагом», – подчеркнул он.
Рост цен на серебро также связан со спекулятивным разгоном, связанным со страхом упустить выгоду, считает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Помимо этого есть и объективные факторы роста, которые связаны с дефицитом физической ликвидности металла, подчеркнул он: рынок серебра находится в состоянии структурного дефицита в течение последних 4-х лет.
За 2025 г. глобальный спрос в 1,1 млрд унций превышает добычу в 1 млрд из-за снижения попутной добычи. По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрея Смирнова, в этом году ожидается рост спроса на серебро в производстве солнечных панелей, в промышленности и в ювелирной сфере, а дефицит металла в этом году может составить 120–130 млн унций.
В том случае если факторы роста будут сохраняться, останется и соответствующая динамика цен, говорит Дудченко. Он допускает, что уже в текущем году цены на серебро смогут выйти выше уровня $120 за унцию. Но значительное отклонение от средних значений создает риск глубокой коррекции.
В России инвестировать можно разными способами, например, через вложение в нефизическое серебро (покупку биржевых инструментов) либо открытие обезличенных металлических счетов (ОМС). Инвестировать в физическое серебро можно через покупку монет из драгоценных металлов либо покупку слитков, говорит Дудченко. При покупке металла инвестору придется платить НДС, рассказывает Казаков. Также доступны фьючерсы, но здесь надо учитывать валютные риски и риски из-за встроенного плеча, особенно чувствительные при коррекции цены.
Еще один вариант – биржевые фонды на акции или сами акции добывающих компаний, говорит Казаков. «Чистых» серебряных компаний на российском рынке практически нет, так как серебро принято добывать параллельно с другими металлами.
В случае роста серебра такие инструменты могут принести довольно высокую доходность, но инвестору стоит учитывать множество дополнительных факторов, говорит Казаков: ожидания по другим металлам в портфеле компаний, качество корпоративного управления, регуляторную среду, геополитические риски и состояние балансов.
Дудченко из «Финама» считает, что более эффективным вариантом вложения средств является путь через «нефизическое» серебро. Прямое владение металлом может снизить итоговую доходность из-за дополнительных расходов: на аренду ячейки или страхование слитков при хранении дома.