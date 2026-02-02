Золото, серебро и платина подешевели после резкого роста

Золото, серебро и платина подешевели после резкого ростаНа фоне падения стоимости драгметаллов сократились и котировки их производителей
Стоимость апрельского фьючерса на золото на товарной бирже Comex 2 февраля продемонстрировала падение на 3,1% и достигла $4598,2 за тройскую унцию по состоянию на 11:10 мск.
В то же время мартовский фьючерс на серебро на Comex подешевел на 3,41% до $75,86 за унцию. Цена на фьючерсы на платину с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 7,6% и составила $1960,5 за унцию. Мартовские фьючерсы на палладий на NYMEX сократились на 6,5% и достигли $1593 за унцию.
На фоне падения цен на драгметаллы на мировом рынке уменьшились и котировки их производителей в России. Акции полиметаллического холдинга «Селигдар» на Мосбирже подешевели на 0,87% до 56,81 руб. Бумаги золотодобывающей компании «Полюс» упали на 0,8% и составили 2581,6 руб. Котировки «Лензолота» упали на 3,94% и достигли 6820 руб.
Bloomberg напомнило, что падение стоимости драгметаллов до рекордных значений шокировало даже опытных трейдеров. И без того стремительное ралли резко ускорилось в январе, когда инвесторы стали вкладывать средства в золото и серебро на фоне опасений по поводу геополитических потрясений, обесценивания доллара и независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Поводом для резкой распродажи золота стала новость о том, что президент США Дональд Трамп предложил Кевина Уорша на пост нового главы ФРС. Это привело к росту курса доллара и подорвало настроения инвесторов. Трейдеры считают Уорша жестким борцом с инфляцией, что повышает ожидания ужесточения денежно-кредитной политики, указало агентство.
Котировки драгметаллов последние несколько месяцев показывали уверенный рост на фоне опасений по проведению жесткой внешней политики Трампом и по доллару из-за проблем с финансированием госбюджета США и большого госдолга, заявил начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. После Давоса геополитические негативные ожидания снизились за счет перевода в дипломатическое русло истории с Грендандией и смягчения напряженности в отношениях США и Европы после отказа ввести дополнительные пошлины. На прошлой неделе ослабли и риски по доллару: ФРС решила взять паузу в снижении ключевой ставки.
Учитывая сильную перегретость и нивелирование ключевых факторов поддержки, наблюдается весомый потенциал отката цен на драгметаллы. Эксперт ожидает возврата золота в диапазон 4000-4500$ за унцию, 30-40% от пиков могут потерять золото и металлы платиновой группы. Однако фаза охлаждения в драгметаллах может завершиться к середине – концу лета 2026 г. По мере выхода на пиковые уровни накала предвыборной борьбы в США и завершения финансового года в стране вероятна новая волна обострения опасений о судьбе доллара и сбалансированности госбюджета.
В целом, учитывая перспективу дальнейшего роста долга США и госрасходов, обслуживание которых может к 2030-2032 гг. стать сложно выполнимым, долгосрочные вложения в сырье выглядят по-прежнему оправданными. По оценкам Локтюхова, на горизонте 4–5 лет стоимость золота может превысить $10 000 за унцию. Риски дальнейшей трансформации мировой экономики и глобальной платежной системы могут дополнительно усилить тренд на рост цен драгметаллов. Поэтому для долгосрочных инвесторов вложения в золото сохраняют свою актуальность.