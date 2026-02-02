Золото, серебро и платина подешевели после резкого роста

В то же время мартовский фьючерс на серебро на Comex подешевел на 3,41% до $75,86 за унцию. Цена на фьючерсы на платину с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 7,6% и составила $1960,5 за унцию. Мартовские фьючерсы на палладий на NYMEX сократились на 6,5% и достигли $1593 за унцию.