Цена золота упала ниже $4700 впервые с 19 января
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 г. на товарной бирже Comex сократилась на 1,4% и достигла $4678,2 за тройскую унцию по состоянию на 08:25 мск.
Цена на драгоценный металл опустилась ниже $4700 за унцию впервые с 19 января 2025 г.
Bloomberg пишет, что поводом для резкой распродажи золота стала новость о том, что президент США Дональд Трамп предложил Кевина Уорша на пост нового главы Федеральной резервной системы (ФРС). Это привело к росту курса доллара и подорвало настроения инвесторов. Трейдеры считают Уорша жестким борцом с инфляцией, что повышает ожидания ужесточения денежно-кредитной политики.
Аналитик «Финама» Александр Потавин заявлял «Ведомостям», что в январе ФРС сохранила процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. По его мнению, затягивание паузы в смягчении денежно-кредитной политики в США может привести к укреплению курса доллара по отношению к мировым валютам, что, в свою очередь, может вызвать снижение цен на золото.