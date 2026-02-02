Цена золота упала ниже $4700 впервые с 19 января

Аналитик «Финама» Александр Потавин заявлял «Ведомостям», что в январе ФРС сохранила процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. По его мнению, затягивание паузы в смягчении денежно-кредитной политики в США может привести к укреплению курса доллара по отношению к мировым валютам, что, в свою очередь, может вызвать снижение цен на золото.