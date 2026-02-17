Эпоха доминирования розничных инвесторов на фондовом рынке уходит

Эпоха доминирования розничных инвесторов на фондовом рынке уходитФокус у эмитентов направлен на длинные деньги, считают в «Эксперт РА»
На фондовом рынке для увеличения его капитализации должен смениться двигатель. Эпоха доминирования эмоциональных розничных инвесторов проходит, ставку необходимо делать на «длинные деньги»: пенсионные накопления (НПФ), программы долгосрочных сбережений (ПДС) и ИИС-3, пишут в новом обзоре ведущий аналитик «Эксперт РА» Татьяна Яковец и управляющий директор по инвестиционным рейтингом агентства и Роман Андреев.
Новые доминанты рынка
По итогам 2024 г. капитализация фондового рынка составляла 26% от ВВП, по оценкам «Эксперт РА», в 2025-м показатель составит 23%. Для достижения цели президента – увеличить капитализацию фондового рынка до 66% ВВП к 2030 г. – первоочередной задачей является институциональная трансформация фондового рынка как фундамента его дальнейшего роста, считают в «Эксперт РА».
Развитие НПФ и внедрение программ долгосрочных сбережений позволит кратно увеличить емкость рынка пишут Яковец и Андреев. На большом сформированном рынке финансово устойчивые и прозрачные компании смогут привлекать значительно большие объемы капитала, чем в условиях текущего доминирования розничных инвесторов. Капитализация уже торгуемых компаний будет определяться прежде всего внутренней эффективностью эмитентов – сильными финансовыми результатами, прозрачностью корпоративного управления и предсказуемой дивидендной политикой, считают эксперты.
В 2020-2021 гг. пандемия и низкие ставки спровоцировали массовый приток розничных инвесторов на биржу в поисках доходности, капиталом рынок тогда обеспечило присутствие иностранных институционных инвесторов, говорится в обзоре «Эксперт РА». События 2022 г. привели к обвалу индексов и уходу иностранного капитала. Рынок лишился внешнего финансирования и стал опираться на внутренние ресурсы. Восстановление в 2023-2024 гг. обеспечили розничные инвесторы – пик доминирования был в 2023 г., когда на них приходилось 82% оборота торгов.
Доминирование розничных инвесторов фундаментально изменило поведение рынка, сделав его более эмоциональным и частично зависимым от маркетинга эмитентов, говорится в обзоре. Такие инвесторы активнее реагируют на новости, что ведет к частому совершению сделок и, как следствие, к росту объемов торгов даже при небольших изменениях цены.
Также сложившаяся ситуация выявила критическую проблему емкости рынка: смена базы инвесторов сделала рынок массовым по количеству участников, но ограниченным по объему капитала, считают авторы обзора. Это определило лицо бума IPO в 2023–2024 гг. – на рынок вышло 22 новых имен, но это был преимущественно «парад компаний малой и средней капитализации». Фрагментированный спрос физических лиц не способен взять на себя крупные размещения – розничный инвестор может обеспечить успех сделки на 3–5 млрд руб., но не может заменить ушедшие иностранные фонды в сделках на сумму более 50 млрд руб., говорится в обзоре «Эксперт РА».
Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России с середины 2024 г. сделала акции менее привлекательными по сравнению с банковскими депозитами и парализовала рынок IPO в 2025 г. На рынок вышло всего четыре новые компании. Инвесторы потеряли мотивацию рисковать в акциях ради дивидендов или негарантированного роста цены акции, а эмитенты не готовы были размещаться с дисконтом, отметили в «Эксперт РА». В 2024-2025 гг. доля розничных инвесторов в оборотах торгов снизилась, но все еще оставалась высокой – 77% и 71%, соответственно.
По данным Банка России за III квартал 2025 г., доля российских акций в портфелях физических лиц на брокерском обслуживании составила 25% – это минимальное значение с 2022 г.
Но в любом случае для притока денег на фондовый рынок важны понятные правила игры, говорится в обзоре. Предсказуемая макроэкономическая и фискальная политика создает понятные правила игры, позволяя бизнесу планировать, а рынку адекватно оценивать активы. Когда инвесторы понимают логику налоговых изменений и размер бюджетных расходов, «исчезает туман неопределенности в отношении компаний и экономики страны», отмечается в обзоре: это снижает требуемую доходность у инвесторов и повышает рыночную стоимость компаний.
Розничные инвесторы всегда будут важны для компании, считает главный аналитик инвестбанка «Синара» Мария Лукина: они могут влиять на эволюцию публичного статуса компании. Институциональные инвесторы предпочитают более фундаментальные и зрелые истории, в то время как розничные полагаются на быстрый рост после размещений — это говорит о более спекулятивном спросе, говорит Лукина.
Розничные инвесторы все еще доминируют на российском рынке акций как и с точки зрения оборота, так и в IPO, добавляет управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финам» Леонид Павликов. Он согласен, что присутствие институциональных инвесторов становится все более очевидным. Но фонды, участвовавшие в сделках в 2023 и 2024 гг., по его словам, при изменении рыночных условий продавали бумаги вместе с розничными инвесторами.
Крупные инвесторы, продолжает Павликов, такие как НПФы и страховые компании, будут активны на IPO госкомпаний. Он считает, что они не будут участвовать в сделках с компаниями малой и средней капитализации или выделять значительные объемы на эти цели.
На пороге бума
В 2026 г., по оценками Яковец и Андреева, рынок первичных размещений ждет восстановление. Благоприятные макроэкономические условия при снижении ставки в сочетании с мерами поддержки государства для выхода компаний на биржу могут позволить рынку в 2026 г. аккумулировать объем ликвидности для первичных размещений в размере 50-100 млрд руб., а само количество новых имен может составить до 20 штук.
Новые стандарты для IPO
Определяющим фактором в 2026-2027 гг. будет уровень ключевой ставки. Ожидаемое снижение ставки в 2026 г. станет катализатором компаний для выхода на биржу. По прогнозу Банка России, среднегодовая ключевая ставка в 2026 г. будет фиксироваться на 13-13,5%. По мнению «Эксперт РА», это все еще дорого, но тенденция на снижение станет сигналом для компаний начать подготовку к IPO.
Но ЦБ может держать «ключ» в районе 14-15% дольше ожидаемого, что сделает банковские депозиты более привлекательными и «высушит» ликвидность на рынке IPO. Высокая стоимость кредитов в 2025 г. может привести к замедлению роста ВВП в 2026 г., говорится в обзоре: для компаний это означает, что уменьшение прибыли, что станет причиной более низких оценок при выходе на биржу, тогда они будут откладывать IPO.
Среди отраслей в 2026–2027 гг. основной интерес инвесторов будет сосредоточен в IT и ИИ-технологиях, а также на ритейле, электронной коммерции и финтехе, считают Яковец и Андреева. Государство стимулирует выход IT-компаний на биржу за счет компенсации затрат на листинг и льготное кредитование на подготовку в рамках IPO. Кроме того, для таких организаций действуют пониженные требования по капитализации и сроку сущестования бизнеса для включения в включения в котировальный список, а также разрабатываются механизмы инвестиционных платформ, которые позволяют привлекать капитал без прохождения процедур полноценного листинга. Также если инвестор владеет акциями российских IT-компания более года, он освобождается от уплаты налога при продаже (для обычных компаний этот срок составляет пять лет).
При снижении ключевой ставки в 2026 г. Лукина из «Синары» ожидает, что объем привлечения средств посредством IPO может приблизиться к 100 млрд руб. в 10–15 сделках. Лидировать в количественном значений, отмечает Лукина, скорее всего будет будет сектор информационных технологий.
Павликов считает, что бума IPO в 2026 г. не случится. Эмитенты будут смотреть на первичные размещения при ключевой ставке ниже 12% и при этом будет важна конъюнктура рынка, поскольку оценка формируется по большей части с оглядкой на компании аналоги. Павликов считает, что российский рынок может войти в продолжительный период «ренессанса IPO», количество потенциальных эмитентов хватит на 2-3 года регулярных размещений, но это случится при снижении ключевой ставки, позитивных тенденциях в геополитике и росте индекса фондового рынка.
В «БКС Мир инвестици» тоже не ожидают бума IPO в 2026 г. при текущих условиях, несмотря на то, что ДКП смягчилась, а ставку ЦБ снизил до 15,5%. Рынок акций в целом, и отдельные чувствительные к снижению ставки акции практически не отыграли этот факт, говорит персональный брокер компании Гусейн Рзаев. По его мнению, для увеличения объема торгов рынку нужна существенная геополитическая разрядка, поскольку в условиях, когда акции мало кто хочет покупать, а их цены находятся на довольно низком уровне, эмитентам не интересно активно выходить на рынок по низким ценам.
Рынок акций может начать расти во втором полугодии 2026 г., если ключевая ставка снизится, считает Рзаев. Тогда, говорит он, с III-IV квартала рынок IPO может оживиться, а пока выходить на рынок IPO будут или компании с госучастием, или компании, которые уже не могут ждать более комфортных условий, считает эксперт.