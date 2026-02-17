Эпоха доминирования розничных инвесторов на фондовом рынке уходит

Среди отраслей в 2026–2027 гг. основной интерес инвесторов будет сосредоточен в IT и ИИ-технологиях, а также на ритейле, электронной коммерции и финтехе, считают Яковец и Андреева. Государство стимулирует выход IT-компаний на биржу за счет компенсации затрат на листинг и льготное кредитование на подготовку в рамках IPO. Кроме того, для таких организаций действуют пониженные требования по капитализации и сроку сущестования бизнеса для включения в включения в котировальный список, а также разрабатываются механизмы инвестиционных платформ, которые позволяют привлекать капитал без прохождения процедур полноценного листинга. Также если инвестор владеет акциями российских IT-компания более года, он освобождается от уплаты налога при продаже (для обычных компаний этот срок составляет пять лет).