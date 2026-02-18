Итоги торгов на Мосбирже 18 февраля

Итоги торгов на Мосбирже 18 февраляИндекс продолжает невнятно курсировать под 2800 пунктами в ожидании новостей
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 18 февраля, увеличился на 0,5% до 2779,08 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 1,27% и составил 1149,63 пункта.
Лидерами роста в среду стали бумаги ЮГК (+6,49%), «Полюса» (+2,69%), Positive Technologies (+1,9%), En+ Group (+1,5%) и «Циана» (+1,33%). В аутсайдерах оказались бумаги ВТБ (-2,61%), «Мосэнерго» (-2,21%), МКБ (-1,99%), ПИК (-1,37%) и Х5 (-1,27%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 1,1% (+12 коп.) до 11,1 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 76,15 руб. (-59 коп.). Официальный курс евро составил 90,27 руб. (-60 коп.). Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 3,6% до $69,8/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 3,2% до $64,3/барр.
Индекс Мосбиржи 18 февраля не показал внятного тренда, продолжая с переменным успехом курсировать под 2800 пунктами, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. По итогам переговоров делегаций России, Украины и США в Женеве значимых комментариев не последовало, констатировал он, лишь глава российской делегации Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми, а украинская сторона сообщила об отсутствии прогресса в территориальном вопросе.
Поддержку акциям оказала конъюнктура рынков: рубль пошел на снижение, а нефть и драгоценные металлы снова активно дорожают, перечисляет Шепелев. Его прогноз по индексу Мосбиржи на 19 февраля – 2720–2820 пунктов, по курсу юаня – 11–11,3 руб., по курсу доллара – 76–78 руб.
Небольшая контратака иностранных валют на рубль в среду могла произойти на фоне как охлаждения геополитического оптимизма по завершении украинских переговоров, так и разовых крупных операций отдельных игроков, рассуждает Шепелев. В остальном по-прежнему больше факторов на стороне рубля: высокие ставки в экономике, вялый спрос и импорт, продажи по бюджетному правилу, дорожающее сырье, перечисляет он.
Американские фондовые индексы в среду стабилизировались после спада предыдущей недели: в последнее время наблюдается исход из бумаг технологического сектора, в частности, в финансовый, указал Шепелев.
В четверг выйдет статистика по торговому балансу США. ЕЦБ в этот день опубликует ежемесячный отчет. «Мосэнерго» 19 февраля проведет внеочередное общее собрание акционеров с вопросом утверждения дивидендов в повестке. Акционеры «Фармсинтеза» обсудят на собрании допэмиссию, а «Софтлайн» опубликует финансовые результаты по международным стандартам за 2025 г.