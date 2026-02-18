Итоги торгов на Мосбирже 18 февраля

Индекс Мосбиржи 18 февраля не показал внятного тренда, продолжая с переменным успехом курсировать под 2800 пунктами, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. По итогам переговоров делегаций России, Украины и США в Женеве значимых комментариев не последовало, констатировал он, лишь глава российской делегации Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми, а украинская сторона сообщила об отсутствии прогресса в территориальном вопросе.