Мосбиржа возобновит торги акциями Fix Price 19 февраля
«Московская биржа» 19 февраля 2026 г. возобновит торги акциями «Фикс прайса» из-за переноса сроков конвертации бумаг.
С 19 февраля доступны все коды расчетов, разрешенные для акций. О новых сроках конвертации бумаг площадка объявит дополнительно.
23 января акционеры «Фикс прайса» утвердили обратный сплит обыкновенных акций с коэффициентом 1000:1. Совет директоров ритейлера предложил акционерам провести его 19 декабря 2025 г.
Сейчас акции компании торгуются на Мосбирже лотами по 1000 единиц. По итогам процедуры акционер получит одну бумагу в обмен на 1000 акций. Номинальная стоимость бумаг вырастет с 0,001 руб. до 1 руб., а общее количество снизится со 100 млрд до 100 млн акций.