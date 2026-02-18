Газета
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа возобновит торги акциями Fix Price 19 февраля

Ведомости

«Московская биржа» 19 февраля 2026 г. возобновит торги акциями «Фикс прайса» из-за переноса сроков конвертации бумаг.

С 19 февраля доступны все коды расчетов, разрешенные для акций. О новых сроках конвертации бумаг площадка объявит дополнительно.

27 января «Фикс прайс» обозначил предполагаемой датой проведения обратного сплита своих акций 26 февраля. Мосбиржа сообщала, что приостановит торги акциями компании для всех участников рынка с 26 по 27 февраля. Торги планировалось возобновить 28 февраля.

23 января акционеры «Фикс прайса» утвердили обратный сплит обыкновенных акций с коэффициентом 1000:1. Совет директоров ритейлера предложил акционерам провести его 19 декабря 2025 г.

Сейчас акции компании торгуются на Мосбирже лотами по 1000 единиц. По итогам процедуры акционер получит одну бумагу в обмен на 1000 акций. Номинальная стоимость бумаг вырастет с 0,001 руб. до 1 руб., а общее количество снизится со 100 млрд до 100 млн акций.

