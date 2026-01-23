Мосбиржа приостановит торги акциями Fix Price из-за обратного сплита
Московская биржа приостановит торги акциями ПАО «Фикс прайс» с 26 по 27 февраля из-за обратного сплита бумаг.
Последним торговым днем в стакане T+1, в котором сделки совершают частные инвесторы, будет 20 февраля. 25 февраля сделки с акциями смогут совершать только профучастники, а 26 февраля торги будут приостановлены для всех участников рынка. Они возобновятся 28 февраля.
23 января акционеры «Фикс прайса» одобрили обратный сплит обыкновенных акций с коэффициентом 1000:1. Совет директоров ритейлера предложил акционерам провести обратный сплит бумаг в декабре 2025 г.
Сейчас акции компании торгуются на Мосбирже лотами по 1000 штук. В результате процедуры акционер получит одну бумагу в обмен на 1000 акций. Ожидается, что номинальная стоимость бумаг увеличится с 0,001 руб. до 1 руб., а общее число снизится со 100 млрд до 100 млн акций.
Fix Price – одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен.