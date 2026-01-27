Fix Price назвал предполагаемую дату проведения обратного сплита акций

Сейчас бумаги компании торгуются на Мосбирже лотами по 1000 штук. В результате процедуры акционер получит одну акцию в обмен на 1000 бумаг. Ожидается, что номинальная стоимость акций вырастет с 0,001 руб. до 1 руб., а общее число уменьшится со 100 млрд до 100 млн бумаг.