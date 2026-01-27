Fix Price назвал предполагаемую дату проведения обратного сплита акций
ПАО «Фикс прайс» обозначил предполагаемой датой проведения обратного сплита акций компании 26 февраля 2026 г.
Мосбиржа приостановит торги акциями «Фикс прайса» для всех участников рынка с 26 по 27 февраля. Последним торговым днем в стакане T+1, где сделки совершают частные инвесторы, будет 20 февраля. 25 февраля сделки с акциями смогут совершать только профучастники. 28 февраля торги возобновятся.
23 января акционеры «Фикс прайса» утвердили обратный сплит обыкновенных акций с коэффициентом 1000:1.
Сейчас бумаги компании торгуются на Мосбирже лотами по 1000 штук. В результате процедуры акционер получит одну акцию в обмен на 1000 бумаг. Ожидается, что номинальная стоимость акций вырастет с 0,001 руб. до 1 руб., а общее число уменьшится со 100 млрд до 100 млн бумаг.
Fix Price является одной из крупнейших в мире и ведущей в России сетью магазинов низких фиксированных цен.