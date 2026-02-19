Итоги торгов на Мосбирже 19 февраля

Итоги торгов на Мосбирже 19 февраляИндекс продолжает буксовать под 2800 пунктами, на валютном рынке тоже без значимых перемен
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 19 февраля, потерял 0,22% и составил 2772,84 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС уменьшился на 0,86% до 1139,74 пункта.
Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,55% (-6 коп.) до 11,05 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 76,6 руб. (+49 коп.). Официальный курс евро составил 90,17 руб. (-10 коп.). Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,8% до $71,6/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,9% до $66,3/барр.
В четверг индекс Мосбиржи продолжил буксовать под 2800 пунктами в отсутствие определенности относительно хода мирных переговоров по Украине, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. Нефть и золото, в свою очередь, продолжают рост, отыгрывая усиление риска военной эскалации вокруг Ирана, а рубль отыграл небольшую часть падения днем ранее, отмечает он.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на пятницу – 2720–2820 пунктов. Поддержать российский рынок в конце недели могли бы новые комментарии участников мирных переговоров или информация об их следующем раунде, рассуждает Шепелев. Давить на сентимент могут ожидания принятия ЕС 20-го пакета антироссийских санкций в начале будущей недели, предупредил он.
Юань, ожидают в БКС, завершит неделю в области 11–11,3 руб., доллар – 76–78 руб. На валютном рынке пока без значимых перемен, за рубль выступает комплекс факторов: высокие ставки в экономике, продажи валюты по бюджетному правилу, подавленное кредитование и импорт, перечисляет Шепелев.
Китай все еще на новогодних каникулах, а в США воспрянул интерес к технологическим бумагам – подросли акции Nvidia, Amazon, Micron Technology, указал Шепелев. В пятницу в Штатах выйдут предварительные данные по ВВП за IV квартал 2025 г. и февральские индексы деловой активности PMI в услугах и производстве, напомнил он.