Главная / Инвестиции /

Итоги торгов на Мосбирже 19 февраля

Индекс продолжает буксовать под 2800 пунктами, на валютном рынке тоже без значимых перемен
Андрей Шведов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 19 февраля, потерял 0,22% и составил 2772,84 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС уменьшился на 0,86% до 1139,74 пункта.

Лидерами роста стали бумаги Positive Technologies (+3,05%), «Циана» (+2,35%), Ozon (+1,87%), МТС (+1,7%) и ЮГК (+1,47%). В аутсайдерах оказались бумаги ВТБ (-2,18%), En+ Group (-1,79%), «Ренессанс страхования» (-1,63%), «Русала» (-1,13%) и «Аэрофлота» (-1,01%).

Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,55% (-6 коп.) до 11,05 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 76,6 руб. (+49 коп.). Официальный курс евро составил 90,17 руб. (-10 коп.). Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,8% до $71,6/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,9% до $66,3/барр.

В четверг индекс Мосбиржи продолжил буксовать под 2800 пунктами в отсутствие определенности относительно хода мирных переговоров по Украине, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. Нефть и золото, в свою очередь, продолжают рост, отыгрывая усиление риска военной эскалации вокруг Ирана, а рубль отыграл небольшую часть падения днем ранее, отмечает он.

Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на пятницу – 2720–2820 пунктов. Поддержать российский рынок в конце недели могли бы новые комментарии участников мирных переговоров или информация об их следующем раунде, рассуждает Шепелев. Давить на сентимент могут ожидания принятия ЕС 20-го пакета антироссийских санкций в начале будущей недели, предупредил он.

Юань, ожидают в БКС, завершит неделю в области 11–11,3 руб., доллар – 76–78 руб. На валютном рынке пока без значимых перемен, за рубль выступает комплекс факторов: высокие ставки в экономике, продажи валюты по бюджетному правилу, подавленное кредитование и импорт, перечисляет Шепелев.

Китай все еще на новогодних каникулах, а в США воспрянул интерес к технологическим бумагам – подросли акции Nvidia, Amazon, Micron Technology, указал Шепелев. В пятницу в Штатах выйдут предварительные данные по ВВП за IV квартал 2025 г. и февральские индексы деловой активности PMI в услугах и производстве, напомнил он.

