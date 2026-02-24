Итоги торгов на Мосбирже 24 февраля

На западных фондовых площадках во вторник наблюдался сдержанный оптимизм, говорит аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова. Но американские индексы на фоне рисков в IT-секторе все еще не демонстрируют краткосрочной уверенности, добавляет она. Китайские биржи после недельной праздничной паузы «бодро зеленели», говорит Шепелев. Отчасти оптимизм мог быть вызван коллизиями между президентом и Верховным судом США из-за импортных пошлин, считает аналитик. В то же время Народный банк Китая девятый месяц подряд сохраняет базовую кредитную ставку на уровне 3%, отмечает он.