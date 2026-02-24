Итоги торгов на Мосбирже 24 февраля

Итоги торгов на Мосбирже 24 февраляИндекс реагирует на геополитические новости, а валютный рынок остается спокойным и маловолатильным
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 24 февраля, снизился на 0,12% до 2777,35 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 0,04% до 1141,69 пункта.
Лидерами роста во вторник стали бумаги Positive Technologies (+3,19%), Дом.РФ (+2,57%), «Циана» (+1,32%), «Норникеля» (+0,92%) и Московской биржи (+0,67%). В аутсайдерах оказались бумаги En+ Group (-2,49%), привилегированные акции «Транснефти» (-2,15%), а также бумаги ММК (-1,93%), ВТБ (-1,78%) и АФК «Система» (-1,52%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 6 коп. до 11,05 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 76,63 руб. (-0,12 руб.). Официальный курс евро составил 90,58 руб. (+0,30 руб.). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent во вторник снизилась на 0,42% до $70,81/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,54% до $65,95/барр.
Индекс Мосбиржи начал торги вторника в хорошем плюсе, на какое-то время превысив 2800 пунктов, но к вечеру растратил достижения, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев. Такую динамику он объясняет двумя факторами: власти ЕС не смогли согласовать очередной пакет антироссийских санкций, но одновременно Великобритания во вторник ввела ограничения в отношении ряда российских банков и сырьевых компаний. Кроме того, в СМИ появилась неподтвержденная информация, что переговоры в формате РФ – США – Украина в ближайшее время продолжатся, указывает Шепелев.
На западных фондовых площадках во вторник наблюдался сдержанный оптимизм, говорит аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова. Но американские индексы на фоне рисков в IT-секторе все еще не демонстрируют краткосрочной уверенности, добавляет она. Китайские биржи после недельной праздничной паузы «бодро зеленели», говорит Шепелев. Отчасти оптимизм мог быть вызван коллизиями между президентом и Верховным судом США из-за импортных пошлин, считает аналитик. В то же время Народный банк Китая девятый месяц подряд сохраняет базовую кредитную ставку на уровне 3%, отмечает он.
В среду в еврозоне будет опубликован индекс потребительских цен за январь, появится оценка ВВП Германии за IV квартал 2025 г. В США в этот день выйдет финансовый отчет Nvidia. На российском рынке ВТБ и «Базис» опубликуют результаты по МСФО за 2025 г. Также Росстат в среду сообщит январские данные по динамике цен на бензин и просроченной задолженности по заработной плате.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на среду – 2720–2820 пунктов.
Валютный рынок остается спокойным и маловолатильным, отмечает Шепелев. Расширение дисконтов на российскую нефть сократило нефтегазовые доходы бюджета, что привело к росту объемов продаж валюты в рамках бюджетного правила, рассуждает аналитик. Со стороны спроса ситуация без изменений, добавляет он: потребность в валюте для импорта по-прежнему слабая. Но в ближайшие дни предложение инвалют может усилиться на фоне приближения налогового периода, полагает Шепелев. Поэтому в краткосрочной перспективе БКС ожидает курсы ближе к нижним границам диапазонов – 76–78 руб. за доллар и 10,9–11,2 руб. за юань.