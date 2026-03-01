Итоги торгов на Мосбирже с 24 по 27 февраля

Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней вырос на 0,83% (+9 коп.) до 11,2 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 77,27 руб. (+52 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 91,3 руб. (+1 руб.). Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 1% до $72,5/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1% до $67/барр.