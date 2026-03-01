Итоги торгов на Мосбирже с 24 по 27 февраля

Итоги торгов на Мосбирже с 24 по 27 февраляИндекс и валюты стабильны в ожидании новостей о переговорах по Украине
Главный бенчмарк российского фондового рынка за укороченную неделю с 24 по 27 февраля увеличился на 0,67% до 2799,14 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,01% и составил 1141,13 пункта.
Лидерами роста за неделю стали привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+10,5%), бумаги «Норникеля» (+6,3%), «Русала» (+6%), ЮГК (+4,8%) и обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+4,3%). В аутсайдерах оказались бумаги ММК (-3,7%), АФК «Система» (-3,1%), «Интер РАО» (-3,1%), Совкомбанка (-3%) и VK (-2,7%).
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней вырос на 0,83% (+9 коп.) до 11,2 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 77,27 руб. (+52 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 91,3 руб. (+1 руб.). Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 1% до $72,5/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1% до $67/барр.
Почти всю неделю индекс Мосбиржи провел под 2800 пунктами: несколько раз рубеж поддавался, но сил удержаться над ним бенчмарку не хватало, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. В основном покупателей сдерживала геополитическая неопределенность, инвесторы ожидают следующего раунда переговоров по Украине, предполагает он.
Акции экспортеров получили поддержку от небольшого ослабления рубля на сообщениях о намерении ужесточить бюджетное правило в части цены отсечения нефти, отметил Шепелев. Более уверенными становятся прогнозы дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России в марте, добавил он.
Без появления новых сигналов с геополитического фронта динамика рынка акций может оставаться невнятной, предупредил Шепелев. Цели БКС по индексу Мосбиржи прежние: сверху – прорыв области 2800–2810 пунктов и дальше к 2850 пунктам, снизу – промежуточная поддержка у 2750–2760 пунктов.
На валютном рынке ситуация относительно стабильна: базовый эффект на рубль оказывают высокие ставки в экономике и продажи валюты по бюджетному правилу, констатировал Шепелев. Его прогноз по курсу юаня на первые числа марта – выше 11,3 руб., по курсу доллара – 78–79 руб., по курсу евро – 92–93 руб.
На этой неделе финансовые отчетности раскроют «Распадская», Fix Price, «Аэрофлот», МТС, Московская биржа, «Юнипро», банк «Санкт-Петербург» и др. Также выйдут февральские индексы PMI в производстве и секторе услуг Китая, еврозоны и США, «Бежевая книга» ФРС и отчет по американскому рынку труда за прошлый месяц.