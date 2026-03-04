Итоги торгов на Мосбирже 4 марта

Итоги торгов на Мосбирже 4 мартаИндекс попал под натиск продавцов под конец дня
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 4 марта, снизился на 0,54% до 2809,78 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС уменьшился на 0,79% до 1137,7 пункта.
Лидерами роста в среду стали бумаги Positive Technologies (+4,45%), «Русала» (+3,21%), «Новатэка» (+2,79%), En+ Group (+2,23%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+1,86%). В аутсайдерах оказались бумаги «Аэрофлота» (-2,32%), «Мать и дитя» (-1,76%), «Лукойла» (-1,72%), префы «Татнефти» (-1,36%) и бумаги «Совкомфлота» (-1,31%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,9% (+10 коп.) до 11,27 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 77,8 руб. (+19 коп.). Официальный курс евро составил 90,75 руб. (+44 коп.). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,5% до $81/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,4% до $74,3/барр.
Индекс Мосбиржи в среду пытался держаться в плюсе, но к концу дня попал под натиск продавцов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. В геополитике все внимание сейчас приковано к Ближнему Востоку и за этими событиями несколько померкла более важная для отечественного рынка тема – переговоры по Украине, констатировал он. Неопределенность с ними все больше беспокоит участников торгов, считает эксперт, без появления свежих вводных высок риск сползания индекса Мосбиржи под 2800 пунктов.
Прогноз БКС по бенчмарку на 5 марта – 2750–2850 пунктов, по курсу доллара – 78–79 руб., по курсу юаня – выше 11,3 руб.
Ближневосточная эскалация и взлет цен на энергоресурсы практически не оказывают прямого влияния на курс рубля: волатильность в нефти сглаживается бюджетным правилом, к тому же ценовые изменения в ней транслируются в курс не сразу, а спустя месяц и более, указал Шепелев. Куда важнее для рубля грядущие изменения регуляторного характера, уверен он. Минфин решил в марте не проводить валютные операции в рамках бюджетного правила в связи с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть. Цена отсечения, ожидают в БКС, может быть понижена до $50 с текущих $60, а юань вслед за этим способен выйти к 11,5 руб., доллар – за 80 руб.
На китайском рынке усилились продажи – негатива добавила слабость показателей деловой активности, рассуждает Шепелев. Встревожены инвесторы и по другую сторону океана: в США на фоне стремительно дорожающих ресурсов заново оценивают не только инфляцию, но и сроки смягчения политики ФРС, добавил он. В четверг в Штатах выйдут данные по торговому балансу за январь, а в Пекине продолжится сессия высшего совещательного органа страны – Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета. Московская биржа и МТС в этот день раскроют финансовые результаты по международным стандартам за 2025 г.