Итоги торгов на Мосбирже 4 марта

Ближневосточная эскалация и взлет цен на энергоресурсы практически не оказывают прямого влияния на курс рубля: волатильность в нефти сглаживается бюджетным правилом, к тому же ценовые изменения в ней транслируются в курс не сразу, а спустя месяц и более, указал Шепелев. Куда важнее для рубля грядущие изменения регуляторного характера, уверен он. Минфин решил в марте не проводить валютные операции в рамках бюджетного правила в связи с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть. Цена отсечения, ожидают в БКС, может быть понижена до $50 с текущих $60, а юань вслед за этим способен выйти к 11,5 руб., доллар – за 80 руб.