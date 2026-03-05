Итоги торгов на Мосбирже 5 марта

Итоги торгов на Мосбирже 5 мартаИндекс перешел к росту после трех дней снижения подряд
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 5 марта, вырос на 0,54% до 2825 пунктов. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 0,04% до 1138,17 пункта.
Лидерами роста в четверг стали бумаги Московского кредитного банка (+2,9%), ВТБ (+2,88%), привилегированные и обыкновенные акции «Татнефти» (+2,55% и +2,4% соответственно), а также бумаги «Совкомфлота» (+2,32%). В аутсайдерах оказались бумаги «Северстали» (-2,19%), «Аэрофлота» (-2,18%), НЛМК (-2,14%), ММК (-1,81%) и «Ростелекома» (-1,48%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 13 коп. до 11,4 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 78,19 руб. (+0,39 руб.). Официальный курс евро составил 90,79 руб. (+0,05 руб.). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3,5% до $84,25/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 5,85% до $79,03/барр.
Индекс Мосбиржи в четверг вновь начал расти, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев. Этому способствовал отчет Росстата по инфляции, который подтвердил тенденцию на снижение темпов роста цен, отмечает он. Также ослабление рубля послужило почвой для позитивной переоценки в акциях экспортеров, добавляет аналитик.
Общим настроем продолжает править геополитика, говорит Шепелев: если в части мирных переговоров по Украине новых вводных не появилось, то конфликт на Ближнем Востоке продолжает разгораться. Например, цены на нефть пока стабилизировались чуть выше $80/барр., но чем дольше будут длиться военные действия в регионе, тем ближе будут трехзначный уровень цен, указывает он.
В пятницу в фокусе внимания инвесторов помимо ближневосточных событий будет февральский отчет по американскому рынку труда, отмечает Шепелев. В еврозоне появится оценка ВВП за IV квартал 2025 г. На российском рынке будет череда финансовых отчетностей за прошлый год, напоминает аналитик. Результаты представят «Юнипро», ТГК-1, Whoosh, HeadHunter, «Русагро», банк «Санкт-Петербург», перечисляет он.
На фоне приближения выходных торговая активность в пятницу может быть невысокой, полагает Шепелев. Поэтому прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 6 марта – 2750–2850 пунктов.
На валютном рынке началось отступление рубля, констатирует Шепелев. В пятницу ЦБ резко сократит объем ежедневных продаж валюты, так как Минфин объявил о прекращении таких операций в связи с планируемым ужесточением бюджетного правила, напоминает он. В связи с этим можно ожидать, что рубль продолжит терять позиции, считает аналитик: технически по доллару впереди круглые 80 руб., по юаню – 11,5 руб.