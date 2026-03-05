Итоги торгов на Мосбирже 5 марта

Общим настроем продолжает править геополитика, говорит Шепелев: если в части мирных переговоров по Украине новых вводных не появилось, то конфликт на Ближнем Востоке продолжает разгораться. Например, цены на нефть пока стабилизировались чуть выше $80/барр., но чем дольше будут длиться военные действия в регионе, тем ближе будут трехзначный уровень цен, указывает он.