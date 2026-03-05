Набсовет Мосбиржи рекомендовал дивиденды за 2025 год по 19,57 рубля на акцию
Наблюдательный совет ПАО «Московская биржа» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2025 г. в размере 19,57 руб. на одну обыкновенную акцию до уплаты налога. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Как следует из решения совета, общий объем дивидендных выплат может составить 44,5 млрд руб.
30 января «Ведомости» писали со ссылкой на аналитиков «T-инвестиций», что полная доходность индекса Мосбиржи в 2026 г. может составить около 30%.
Этот результат заложен в базовом прогнозе и будет формироваться за счет роста корпоративных прибылей компаний из индекса Мосбиржи на 10–15%, мультипликаторов P/E (цена/прибыль) на 7–10% и дивидендной доходности в районе 7,8%. Индекс Мосбиржи в таком случае будет составлять 3000–3100 пунктов к середине года и 3300–3400 пунктов к концу декабря.