Спрос на первые облигации DDX Fitness кратно превысил предложение

Спрос на первые облигации DDX Fitness кратно превысил предложениеКомпания привлечет 1,25 млрд рублей с доходностью к погашению выше 19%
Российская сеть фитнес-клубов DDX Fitness (эмитент – ООО «Илон») 3 марта закрыла книгу заявок на дебютный выпуск двухлетних облигаций, сообщается в эмиссионной документации. Первоначально компания планировала привлечь 1 млрд руб., но из-за трехкратной переподписки (объем заявок превысил 3 млрд руб.) увеличила выпуск до 1,25 млрд руб. и снизила ставку купона с ориентира «не выше 20%» до 17,7% годовых, передал «Ведомостям» через представителя основатель DDX Fitness Иван Ситников. Техническое размещение запланировано на 6 марта.
Облигации предусматривают ежемесячную выплату купонов, доходность к погашению составляет 19,21% годовых, следует из эмиссионных материалов. Бумаги доступны для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования, а также соответствуют требованиям для инвестирования средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк и Сбербанк, агент по размещению – Газпромбанк. Структуру инвесторов размещения в компании обещают раскрыть позднее, после получения данных от банков-организаторов 6 марта.
В ноябре 2025 г. Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Илона» объемом до 30 млрд руб.
Как пояснил Ситников, выпуск облигаций для компании – это новый источник финансирования, открывающий доступ к альтернативным рынкам капитала. «Кроме того, размещение облигаций является важным шагом на пути к большей публичности и прозрачности деятельности компании», – отметил он. Подготовка к выпуску началась задолго до размещения, говорит Ситников: компания прошла аудит отчетности по МСФО у профессиональных аудиторских фирм, а также уже на протяжении двух лет получает кредитные рейтинги (BBB+ от АКРА).
Привлеченные средства DDX Fitness планирует направить на частичное финансирование инвестиционной программы 2026 г. – в частности, на строительно-монтажные и проектные работы, закупку оборудования, а также другие задачи, связанные с открытием новых фитнес-клубов в текущем году, уточнил Ситников.
Сеть DDX Fitness основана в 2018 г. и на начало марта объединяет 152 клуба в 54 городах России. Количество клиентов превышает 900 000 человек, с сетью сотрудничают около 6000 тренеров. Еще 35 клубов находятся в стадии проектирования и строительства. По итогам 2025 г. выручка DDX Fitness выросла на 83% и составила 17,6 млрд руб. EBITDA достигла 6,5 млрд руб. против 3,7 млрд руб. годом ранее. По оценкам АКРА, показатель средств от операционной деятельности (FFO) до чистых процентных платежей и налогов по итогам 2025 г. превысит 7 млрд руб. против 4,6 млрд руб. в 2024 г.
Компания работает по рекуррентной модели подписки с автоматическим списанием ежемесячных платежей, что снижает ценовой порог для начала занятий. Все клубы сети функционируют по концепции «сухого фитнеса» – без бассейнов, но с расширенными спа-зонами и возможностью персональных тренировок. Согласно данным сайта DDX Fitness, у сети четыре типа подписки, минимальная стоимость составляет 1999 руб. в месяц, а максимальная – 2999 руб.
В октябре 2025 гг. агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО на уровне BBB+(RU) и изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный». По данным агентства, средневзвешенная рентабельность FFO до чистых процентных платежей и налогов за 2023–2028 гг. ожидается на уровне 50%, что соответствует очень высокой оценке.
Согласно данным FitnessData, доля компании на российском рынке фитнес-услуг превышает 5,9%, а на рынке Москвы и Московской области – 10%. При этом DDX Fitness является абсолютным лидером в сегменте качественных фитнес-услуг за доступную цену, говорится октябрьском релизе АКРА. Агентство отмечает, что рынок фитнес-услуг в России имеет долгосрочную тенденцию роста спроса в связи с относительно низким уровнем проникновения фитнес-услуг в сравнении с развитыми странами, а также с популяризацией здорового образа жизни, при этом отрасли свойственна повышенная цикличность.
Управляющий директор по долговым рынкам капитала «Финама» Мария Романцова считает, что итоговая ставка купона 17,7% годовых соответствует текущему уровню доходности для компаний розничного сектора с сопоставимыми финансовыми показателями. «В рамках своей рейтинговой группы доходность данного выпуска расположена у нижней границы диапазона, что стало возможным благодаря высокой степени узнаваемости бренда среди частных инвесторов», – пояснила она.
Согласно отчетности по МСФО за 2024 г., долгосрочные арендные обязательства компании составляют 8,5 млрд руб. С учетом этой суммы соотношение чистого долга (включая аренду) к EBITDA по данным 2025 г. Романцова считает приемлемым.
К основным финансовым рискам эксперт «Финама» относит средний уровень долговой нагрузки и покрытия процентных платежей, что уже отражено в кредитном рейтинге. Из операционных рисков выделяется высокая чувствительность индустрии к изменениям макроэкономической ситуации и потребительского спроса. При этом Романцова ожидает сохранения высокого уровня ликвидности выпуска на вторичном рынке и не исключает роста котировок выше номинала в среднесрочной перспективе, особенно на фоне ожиданий постепенного снижения ключевой ставки ЦБ (сейчас – 15,5%).