Спрос на первые облигации DDX Fitness кратно превысил предложение

Сеть DDX Fitness основана в 2018 г. и на начало марта объединяет 152 клуба в 54 городах России. Количество клиентов превышает 900 000 человек, с сетью сотрудничают около 6000 тренеров. Еще 35 клубов находятся в стадии проектирования и строительства. По итогам 2025 г. выручка DDX Fitness выросла на 83% и составила 17,6 млрд руб. EBITDA достигла 6,5 млрд руб. против 3,7 млрд руб. годом ранее. По оценкам АКРА, показатель средств от операционной деятельности (FFO) до чистых процентных платежей и налогов по итогам 2025 г. превысит 7 млрд руб. против 4,6 млрд руб. в 2024 г.