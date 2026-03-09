Итоги торгов на Мосбирже со 2 по 6 марта

Итоги торгов на Мосбирже со 2 по 6 мартаБенчмарк вырвался из боковика на фоне ближневосточной эскалации
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю со 2 по 6 марта увеличился на 1,96% до 2854,11 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,45% и составил 1135,95 пункта.
Лидерами роста за неделю стали бумаги «Роснефти» (+15,2%), обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (+14,9% и +12% соответственно), бумаги «Новатэка» (+9,2%) и «Русала» (+9,1%). В аутсайдерах оказались обыкновенные акции «Ростелекома» (-6,5%), бумаги «Мать и дитя» (-6,2%), «Аэрофлота» (-5,8%), «Полюса» (-5,6%) и ЮГК (-5,5%).
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней вырос на 1,8% (+20 коп.) до 11,4 руб. Курс доллара США на вторник Банк России установил на отметке 79,15 руб. (+1,9 руб.) на основе данных биржевого и внебиржевого рынков. Официальный курс евро составил 91,8 руб. (+54 коп.). Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent взлетела на 47,2% до $106,7/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 56,6% до $104,95/барр.
Индекс Мосбиржи наконец сумел закрепиться выше 2800 пунктов, основной прирост пришелся на нефтегазовые акции, которые отыгрывают рост сырьевых цен на фоне эскалации на Ближнем Востоке и ослабления рубля, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. Зато остальные две трети бумаг из состава бенчмарка по итогам недели подешевели в отсутствие новостей о переговорах по Украине, заметил он. К тому же в Банке России предупредили, что пересмотр цены отсечения нефти в бюджетном правиле может замедлить темпы снижения ключевой ставки, добавил эксперт.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на неделю – 2800–2900 пунктов, по курсу юаня – 11,3–11,6 руб., доллара – 79–81 руб.
С приостановкой продажи валюты Минфином рубль утратил важную опору и пошел на ослабление, указал Шепелев, но сдерживающим девальвацию фактором остаются высокие ставки в экономике.
Мировые рынки лихорадит на фоне ближневосточной эскалации, констатировал эксперт. Особенно встревожились в азиатских странах, которые сильно зависят от торговых маршрутов в области конфликта, но и США с Европой рискуют столкнуться с возвращением инфляции, если цены на нефть и газ будут высокими долго, предупредил Шепелев.
Во вторник акционеры «Т-технологий» на внеочередном собрании обсудят сплит акций в соотношении 1:10, а совет директоров «Яндекса» – выплату дивидендов за 2025 г. В четверг «Диасофт» проведет внеочередное собрание акционеров с вопросом о дивидендах в повестке. На следующий день Совкомбанк и «Совкомфлот» раскроют финансовые результаты по международным стандартам за прошлый год.