Мосбиржа запустит торги мини-фьючерсами на платину и палладий

Инструменты имеют уменьшенную в 10 раз стоимость контракта и размер гарантийного обеспечения по сравнению с уже обращающимися фьючерсами на платину (PLT) и палладий (PLD). Как уточнили в Мосбирже, расчетный характер фьючерсов не предполагает физической поставки базового актива, расчеты по итогам торгов производятся в российских рублях.