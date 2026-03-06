Мосбиржа запустит торги мини-фьючерсами на платину и палладий
Московская биржа запустит торги мини-фьючерсами на платину (PLТM) и палладий (PLDM). Об этом сообщили на сайте площадки.
Инструменты имеют уменьшенную в 10 раз стоимость контракта и размер гарантийного обеспечения по сравнению с уже обращающимися фьючерсами на платину (PLT) и палладий (PLD). Как уточнили в Мосбирже, расчетный характер фьючерсов не предполагает физической поставки базового актива, расчеты по итогам торгов производятся в российских рублях.
Торги стартуют с 10 марта на срочном рынке.
6 марта Мосбиржа сообщила, что среднедневной объем торгов мини-фьючерсами на серебро обновил рекорд, достигнув 7,4 млрд руб. после 5,9 млрд руб. в январе этого года. Среднедневной объем торгов фьючерсами на золото в рублях достиг 3,9 млрд руб. после 3,3 млрд руб. в сентябре 2025 г.
В топ-10 наиболее популярных инструментов у физических лиц по объему операций в феврале вошли квартальные фьючерсы на серебро (SILV) и золото (GOLD), фьючерсы на валютные пары «доллар США – российский рубль» (Si) и «китайский юань – российский рубль» (CNY), контракты на природный газ (NG) и др.