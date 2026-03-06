Газета
Фьючерсы на драгметаллы в феврале лидируют по объему операций физлиц на Мосбирже

Ведомости

Московская биржа отметила рекордный объем операций частных инвесторов с фьючерсами на драгметаллы в феврале. Об этом сообщили в представительстве площадки.

Среднедневной объем торгов мини-фьючерсами на серебро достиг 7,4 млрд руб. после рекордных 5,9 млрд руб. в январе этого года. Среднедневной объем торгов фьючерсами на золото в рублях достиг 3,9 млрд руб. после 3,3 млрд руб. в сентябре 2025 г.

В десятку наиболее популярных инструментов у физических лиц по объему операций в феврале вошли:

  • квартальные фьючерсы на серебро (SILV) и золото (GOLD), 

  • фьючерсы на валютные пары «доллар США – российский рубль» (Si) и «китайский юань – российский рубль» (CNY), 

  • контракты на природный газ (NG), 

  • квартальный фьючерс на индекс Мосбиржи (MIX), 

  • фьючерс на нефть брент (Br), 

  • вечный контракт на валютную пару «китайский юань – российский рубль» (CNYRUBF),

  • фьючерс на Индекс РТС (RTS), 

  • вечный фьючерс на курс «доллар США – российский рубль» (USDRUBF).

5 марта Мосбиржа сообщила, что объем торгов золотом на рынке драгметаллов биржи в феврале этого года по сравнению с предыдущим вырос почти в четыре раза и составил 33,7 т в сделках своп и 9,7 т в сделках спот. В денежном эквиваленте объем вырос до 537,3 млрд руб., что выше значения февраля 2025 г. более чем в пять раз.

