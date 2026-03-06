Фьючерсы на драгметаллы в феврале лидируют по объему операций физлиц на Мосбирже

5 марта Мосбиржа сообщила, что объем торгов золотом на рынке драгметаллов биржи в феврале этого года по сравнению с предыдущим вырос почти в четыре раза и составил 33,7 т в сделках своп и 9,7 т в сделках спот. В денежном эквиваленте объем вырос до 537,3 млрд руб., что выше значения февраля 2025 г. более чем в пять раз.