Фьючерсы на драгметаллы в феврале лидируют по объему операций физлиц на Мосбирже
Московская биржа отметила рекордный объем операций частных инвесторов с фьючерсами на драгметаллы в феврале. Об этом сообщили в представительстве площадки.
Среднедневной объем торгов мини-фьючерсами на серебро достиг 7,4 млрд руб. после рекордных 5,9 млрд руб. в январе этого года. Среднедневной объем торгов фьючерсами на золото в рублях достиг 3,9 млрд руб. после 3,3 млрд руб. в сентябре 2025 г.
В десятку наиболее популярных инструментов у физических лиц по объему операций в феврале вошли:
квартальные фьючерсы на серебро (SILV) и золото (GOLD),
фьючерсы на валютные пары «доллар США – российский рубль» (Si) и «китайский юань – российский рубль» (CNY),
контракты на природный газ (NG),
квартальный фьючерс на индекс Мосбиржи (MIX),
фьючерс на нефть брент (Br),
вечный контракт на валютную пару «китайский юань – российский рубль» (CNYRUBF),
фьючерс на Индекс РТС (RTS),
вечный фьючерс на курс «доллар США – российский рубль» (USDRUBF).
5 марта Мосбиржа сообщила, что объем торгов золотом на рынке драгметаллов биржи в феврале этого года по сравнению с предыдущим вырос почти в четыре раза и составил 33,7 т в сделках своп и 9,7 т в сделках спот. В денежном эквиваленте объем вырос до 537,3 млрд руб., что выше значения февраля 2025 г. более чем в пять раз.