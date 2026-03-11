Askona выпустит дебютные ЦФА на 1 млрд рублей

Askona выпустит дебютные ЦФА на 1 млрд рублейМинимальная сумма инвестиций составит 1000 рублей, а доходность – чуть выше 17% годовых
Крупнейший производитель товаров для сна в России Askona 11 марта откроет сбор заявок на дебютный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил «Ведомостям» представитель компании. Размещение пройдет на платформе «А-Токен» (входит в периметр Альфа-банка) и станет первым на мебельном рынке страны, отмечает он.
Компания планирует привлечь 1 млрд руб. на 18 месяцев – погашение запланировано на 17 сентября 2027 г. Инвесторам предложат доходность 17,25% годовых с ежемесячной выплатой, при этом минимальная сумма инвестиций установлена на уровне 1000 руб.
Сбор заявок продлится до 17 марта, и в этот же день состоится сам выпуск. ЦФА будут доступны через инфраструктуру Альфа-банка в разделе «Инвестиции», а вторичное обращение начнется с 18 марта. Кроме того, в рамках программы лояльности все инвесторы получат скидку 15% на покупки в розничной сети и на сайте Askona при сумме чека от 20 000 руб.
«Мебельная отрасль традиционно консервативна с точки зрения привлечения капитала, и мы сознательно выходим в цифровой формат. Это шаг к большей прозрачности, расширению круга инвесторов и диверсификации источников финансирования», – приводятся в пресс-релизе слова генерального директора группы компаний Александра Манёнока.
Формат выпуска с минимальной суммой инвестиций 1000 руб. делает инструмент доступным широкой аудитории, поясняет «Ведомостям» представитель компании. Скидку 15% для инвесторов в рассматривают как дополнительную ценность для инвестора и как естественное продолжение модели взаимодействия с клиентом. Для Askona это возможность познакомить больше людей с продукцией компании.
Представитель Askona также отметил, что расширение финансового инструментария является важной задачей, поэтому у компании «безусловно есть» планы по выпуску классических долговых бумаг. А при подтверждении эффективности ЦФА этот инструмент может стать для Askona одним из постоянных форматов работы с рынком капитала, добавил он.
Askona занимает около 30% российского рынка товаров для сна, является лидером по объему производства матрасов, а с 2025 г. – и по производству мягкой мебели. Компания работает на рынке 35 лет, объединяет 859 фирменных салонов в шести странах (Россия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, ОАЭ) и 11 производственных площадок в России общей площадью 180 000 кв. м. Среди B2B-партнеров – международные гостиничные сети Radisson Hotel Group, Accor, Azimut, а также девелоперы и корпоративные заказчики.
За 2025 г. бухгалтерскую отчетность компаний не публиковала. По итогам 2024 г. выручка торгового дома «Аскона» – крупнейшего актива холдинга – составила 41 млрд руб., что на 17% меньше, чем в 2023 г. В то же время чистая прибыль выросла в 4 раза и достигла 1,2 млрд руб. Другой крупный торговый актив – интернет-магазин Buyson закончил 2024 г. с выручкой в 2,6 млрд руб. (+44%) и сократил убыток до 35 млн против 202 млн руб. годом ранее.
Производством текстильных изделий и товаров для сна занимается ООО «Литвуд» и ООО «Софт слип», зарегистрированные в поселке Доброград. В 2024 г. выручка «Литвуда» сократилась – до 11 млрд с 11,3 руб. годом ранее, а чистая прибыль снизилась почти в 2 раза, до 662 млн руб. Выручка «Софт слип» снизилась на 1 млрд, до 2,5 млрд руб., а чистая прибыль – на 4,6%, до 660 млн руб.
Руководитель направления развития продуктов «Финама» Кирилл Писцов считает вполне рыночной ставку 17,25% годовых по ЦФА Askona «Сейчас ключевая ставка Банка России находится на уровне 15,5% годовых, денежно-кредитная политика остается достаточно жесткой. В таких условиях инвесторы ожидают премию за корпоративный риск, поэтому доходности около 17% для инструментов со сроком около полутора лет выглядят логично», – поясняет он. По словам эксперта, для дебютного выпуска это особенно важно: эмитенту нужно предложить доходность, которая компенсирует инвесторам более низкую ликвидность по сравнению с классическими биржевыми облигациями.
По своей экономической сути подобные ЦФА близки к коротким облигациям, но размещаются через цифровую инфраструктуру, говорит Писцов. Для компаний это более быстрый и гибкий способ привлечения финансирования. Для инвесторов – возможность получить инструмент с фиксированной доходностью и регулярными выплатами. Но вторичный рынок ЦФА пока существенно меньше, чем рынок облигаций, поэтому такие инструменты чаще рассматриваются как инвестиция до погашения, продолжает Писцов.
С точки зрения бизнеса Askona – заметный игрок потребительского рынка, отмечает эксперт. Компания является одним из крупнейших производителей товаров для сна в России и Восточной Европе и сочетает производство с собственной розничной сетью. При этом мебельная отрасль остается циклической: спрос на мебель и товары для дома напрямую зависит от доходов населения и активности на рынке жилья. «Поэтому при оценке таких выпусков инвесторы обычно смотрят прежде всего на устойчивость денежного потока компании и ее способность сохранять продажи в периоды охлаждения потребительского спроса», – резюмирует Писцов.
Согласно аналитическому обзору портала ЦФА.рф, по итогам 2025 г. объем размещений цифровых финансовых активов в России превысил 1,2 трлн руб., а количество выпусков достигло 1615, увеличившись на 127% по сравнению с предыдущим годом. Лидером рынка является платформа «А-токен», на которую пришлась 51% всех выпусков и 592,5 млрд руб. привлеченного капитала. Эксперты прогнозируют, что в 2026 г. объем рынка может превысить 2 трлн руб.