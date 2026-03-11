Askona выпустит дебютные ЦФА на 1 млрд рублей

За 2025 г. бухгалтерскую отчетность компаний не публиковала. По итогам 2024 г. выручка торгового дома «Аскона» – крупнейшего актива холдинга – составила 41 млрд руб., что на 17% меньше, чем в 2023 г. В то же время чистая прибыль выросла в 4 раза и достигла 1,2 млрд руб. Другой крупный торговый актив – интернет-магазин Buyson закончил 2024 г. с выручкой в 2,6 млрд руб. (+44%) и сократил убыток до 35 млн против 202 млн руб. годом ранее.