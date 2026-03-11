Итоги торгов на Мосбирже 11 марта

Большую часть среды индекс Мосбиржи провел в плюсе, курсируя в зоне 2850–2880 пунктов, но к вечеру покупатели снизили активность, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. В геополитике высока неопределенность, причем как по украинским переговорам, так и по ситуации на Ближнем Востоке, указал он.