Итоги торгов на Мосбирже 11 марта

Итоги торгов на Мосбирже 11 мартаВ геополитике высока неопределенность, зато ослабление рубля поддерживает акции экспортеров
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 11 марта, увеличился на 0,01% до 2854,05 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 0,41% до 1137,11 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Совкомфлота» (+3,62%), «Новатэка» (+3,26%), «Фосагро» (+2,5%), обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (+1,21%) и бумаги VK (+0,92%). В аутсайдерах оказались привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-2,17%), бумаги Московской биржи (-2,02%), HeadHunter (-1,95%), «Полюса» (-1,92%) и Positive Technologies (-1,74%).
Курс юаня на Мосбирже вырос на 0,28% (+3 коп.) до 11,52 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 79,07 руб. (+33 коп.). Официальный курс евро составил 91,94 руб. (+4 коп.). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 4,6% до $91,8/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 4,9% до $87,5/барр.
Большую часть среды индекс Мосбиржи провел в плюсе, курсируя в зоне 2850–2880 пунктов, но к вечеру покупатели снизили активность, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. В геополитике высока неопределенность, причем как по украинским переговорам, так и по ситуации на Ближнем Востоке, указал он.
Зато ослабление рубля поддерживает благоприятный сентимент в отношении акций экспортеров: рынок продолжает отыгрывать прекращение продажи валюты Минфином, заметил эксперт. А вот повышение нефтяных цен транслируется в курсе позднее, к середине весны, причем только если будет более или менее продолжительным, предупредил Шепелев.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на четверг – 2800–2900 пунктов, по курсу юаня – 11,6 руб., по курсу доллара – 80 руб.
По итогам заседания совета директоров Банка России на следующей неделе Шепелев ждет понижения ключевой ставки на 50 б. п. до 15% годовых. Динамика инфляции, инфляционных ожиданий, состояние рынка труда позволяют регулятору постепенно снижать стоимость фондирования, полагает он.
В четверг МЭА опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти. «Диасофт» в этот день проведет внеочередное общее собрание акционеров с вопросом выплаты дивидендов в повестке, а «Делимобиль» раскроет финансовый отчет по международным стандартам за 2025 г.