Инвесторы внесли рекордную за четыре года сумму на брокерские счета

Инвесторы внесли рекордную за четыре года сумму на брокерские счетаОна составила 2,5 трлн рублей, но в основном обеспечена квалифицированными инвесторами
В 2025 г. российские розничные инвесторы внесли на свои брокерские счета 2,5 трлн руб., что почти в 1,5 раза больше, чем в 2024 г. Это рекордное значение за последние четыре года, следует из обзора Центробанка о ключевых показателях брокеров за IV квартал 2025 г. Около 70% притока обеспечили квалифицированные инвесторы, число которых приблизилось к 1 млн.
Банк России зафиксировал увеличение количества розничных инвесторов и объема их активов на брокерских счетах. Основной причиной стало снижение процентных ставок по депозитам (с 21,4% до 15,3% к концу 2025 г.), что стимулировало интерес к альтернативным формам вложений. Число розничных инвесторов с активами на счетах в 2025 г. выросло на 13%, достигнув отметки в 5,5 млн человек, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отметил Банк России, начинающие инвесторы стали чаще пополняли счета сразу после открытия.
Опытные инвесторы в течение года приобретали облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные бумаги, ожидая смягчения денежно-кредитной политики. Валютные облигации также пользовались спросом как способ защиты от возможного ослабления рубля, который значительно укрепился в первом полугодии, отмечает ЦБ.
Рост портфелей розничных инвесторов в 2025 г. был обусловлен притоком новых средств и увеличением стоимости облигаций, отмечается в материале Центробанка. Совокупная стоимость активов физических лиц на брокерском обслуживании по итогам IV квартала 2025 г. составила 12,3 трлн руб., что на 16% превышает показатель того же периода прошлого года. Из этой суммы около 11,6 трлн руб. приходилось на ценные бумаги, а 400 млрд руб. – на денежные средства в рублях и иностранной валюте.
К концу 2025 г. количество уникальных клиентов Мосбиржи увеличилось до 40,1 млн человек, что на 14% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составило 53% экономически активного населения страны. Согласно отчетам брокеров, общее количество клиентов, включая повторные счета у разных брокеров, достигло 56 млн человек, что на 17% превышает прошлогодний показатель.
По информации Банка России, во второй половине 2025 г. произошло перераспределение активных клиентов между крупнейшими организаторами торгов. В IV квартале сделки на фондовом рынке Мосбиржи заключались в среднем 3 млн человек ежемесячно, а на СПБ бирже – 1,5 млн человек. В предыдущем квартале эти показатели составляли 3,7 млн и 0,8 млн человек соответственно.
Совокупные обороты фондового рынка Мосбиржи в интересах физических лиц за 2025 г. достигли 63 трлн руб., что на 11 трлн или 17,5% больше, чем в предыдущем году.
Количество клиентов с размером счета от 10 000 руб. до 1 млн руб. за год выросло на 12%, в то время как клиентов с размером счета от 1 млн до 100 млн руб. стало больше на 20% год к году. В сегменте состоятельных инвесторов (от 100 млн руб.) число клиентов выросло за год с 11 500 до 13 700 человек, а объем их портфелей – с 5,2 трлн руб. до 5,7 трлн руб.
Доля облигаций российских резидентов в структуре активов частных инвесторов по итогам года выросла с 32% до 38%, достигнув максимального значения с конца 2020 г. В 2025 г. физические лица приобрели на биржевом рынке государственных и корпоративных облигаций на общую сумму 1,2 трлн руб. (с учетом продаж и погашений).
На вторичном рынке облигаций частные лица в основном приобретали рублевые ОФЗ, и интерес к ним сохранялся на протяжении всего 2025 г. В отличие от корпоративных облигаций, удержание до погашения не являлось основной стратегией в отношении ОФЗ. Розничные инвесторы обычно покупали бумаги с фиксированным купоном и сроком до погашения более пяти лет. Снижение процентных ставок способствовало положительной переоценке облигаций за счет роста их цен, а также приносило купонный доход, отмечает Банк России. Высокая ликвидность этих выпусков позволяла продавать их с прибылью без ожидания погашения.
По итогам 2025 г. доля паев резидентов в портфелях розничных инвесторов увеличилась с 14% до 17%, включая фонды денежного рынка – с 8% до 10%. Доля иностранных активов в портфелях снизилась до 15%, из которых 14% составляли иностранные ценные бумаги (годом ранее – 18% и 17% соответственно). Сокращение объема вложений было связано в основном с отрицательной валютной переоценкой.
Мосбиржа 4 марта сообщала, что число частных инвесторов с брокерскими счетами по итогам февраля 2025 г. превысило 40,6 млн. Физлица открыли 77,5 млн счетов. Доля физлиц в объеме торгов акциями в феврале составила 68,2%, в объеме торгов облигациями – 12,2%, на срочном рынке – 54,8%.
В феврале частные инвесторы увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже в 1,8 раза относительно января 2026 г. Общие вложения составили 256,9 млрд руб. Большая часть вложений пришлась на облигации – 190,7 млрд руб. (вдвое больше января 2025 г.). В паевые инвестиционные фонды инвестировали 52,1 млрд руб. (+16,3% к январю). Вложения в акции составили 14,2 млрд руб. – это в 20 раз больше показателя января.