Чистый убыток «Делимобиля» достиг 3,7 млрд рублей в 2025 году

Чистый убыток «Делимобиля» достиг 3,7 млрд рублей в 2025 годуВыручка каршеринга увеличилась на 11% до 30,8 млрд рублей
Сервис каршеринга «Делимобиль» (ПАО «Каршеринг Руссия») отчитался о чистом убытке по МСФО за 2025 г. Это следует из отчетности компании.
Выручка компании увеличилась на 11% год к году до 30,8 млрд руб., показатель EBITDA по итогам года составил 6,2 млрд руб., рентабельность по показателю EBITDA – 20%. Показатель чистый долг/EBITDA составил 4,8х на 31 декабря 2025 г.
Число пользователей в прошлом году выросло на 15% до 12,9 млн. Маржинальность каршеринга составила 20%.
Как рассказали в ПАО, в первом полугодии 2025 г. «Делимобиль» понес разовые расходы на развитие операционной и ИТ инфраструктур, необходимых для долгосрочного роста. Во втором полугодии «были видны первые результаты от оптимизации процесса обслуживания автопарка».
Основатель и генеральный директор «Делимобиля» Винченцо Трани в разговоре с РБК связал отрицательный финансовый результат с масштабными инвестициями компании после IPO 2024 г. Основные средства направили на IT-инфраструктуру, искусственный интеллект, создание станций техобслуживания и открытие первого централизованного распределительного центра автозапчастей и компонентов в Подмосковье.
Как заявили в «Делимобиле», во втором полугодии 2025 г. компания также сфокусировалась на «оптимизации внутренних процессов», которая затронула часть сотрудников компании. Заявляется, что это решение было направлено на повышение эффективности ключевых направлений бизнеса. В компании отказались комментировать «Ведомостям» на встрече с журналистами, какого количества сотрудников коснулась такая «оптимизация».
17 февраля «Делимобиль» вошел в «белый список» Минцифры. Это связано с тем, что в последнее время каршеринг сталкивался с перебоями в работе геолокационных сервисов и мобильной связи.