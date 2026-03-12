Чистый убыток «Делимобиля» достиг 3,7 млрд рублей в 2025 году

Как заявили в «Делимобиле», во втором полугодии 2025 г. компания также сфокусировалась на «оптимизации внутренних процессов», которая затронула часть сотрудников компании. Заявляется, что это решение было направлено на повышение эффективности ключевых направлений бизнеса. В компании отказались комментировать «Ведомостям» на встрече с журналистами, какого количества сотрудников коснулась такая «оптимизация».