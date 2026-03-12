Газета
Главная / Инвестиции /

Итоги торгов на Мосбирже 12 марта

Индекс к концу дня остался в плюсе за счет акций нефтяных компаний
Андрей Шведов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 12 марта, вырос на 0,63% до 2872,08 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 0,63% до 1144,3 пункта.

Лидерами роста в четверг стали бумаги «Совкомфлота» (+1,63%), «Роснефти» (+1,61%), привилегированные акции «Татнефти» (+1,4%), бумаги «Мосэнерго» (+1,08%) и обыкновенные акции «Татнефти» (+1,03%). В аутсайдерах оказались бумаги «Северстали» (-1,55%), «Алросы» (-1,35%), банка «Санкт-Петербург» (-1,34%), «Фосагро» (-0,98%), НЛМК (-0,9%).

Курс юаня на Московской бирже вырос на 7 коп. до 11,59 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 79,07 руб. (-0,001 руб.). Официальный курс евро составил 91,39 руб. (-0,55 руб.). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent в четверг выросла на 7,66% до $99,03/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 8,52% до $94,68/барр.

Российский рынок акций к окончанию основной сессии остался в сдержанном плюсе благодаря акциям – бенефициарам ближневосточного конфликта, говорит аналитик «Велес капитала» Елена Кожухова. Акции нефтяных компаний получали поддержку от более высоких цен на нефть, отмечает она. В то же время некоторые покупки обеспечивались надеждами на увеличение экспорта российских товаров на фоне перебоев с их поставками на Ближнем Востоке, хотя страны семерки заявили об актуальности санкций против России, добавляет аналитик.

Инвесторы внесли рекордную за четыре года сумму на брокерские счета

Финансы / Профучастники

Новости внутреннего рынка поддержали оптимизм инвесторов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев. В бюллетене Банка России «О чем говорят тренды» регулятор констатировал прекращение роста цен, вызванного повышением НДС, отмечает он. Теперь в фокусе будут пятничные релизы Росстата – отчет по недельной инфляции и ИПЦ за февраль. Также Совкомбанк и «Совкомфлот» в пятницу опубликуют финансовые результаты по МСФО за 2025 г., напоминает эксперт.

В условиях приближения выходных участники торгов могут проявлять сдержанность, полагает Шепелев. Но нельзя исключать попыток обновления годовых вершин, добавляет он. Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на конец недели – 2820–2920 пунктов.

Рубль планомерно снижается, констатирует Шепелев. Такое движение логично, считает он, поскольку объем валютных интервенций после 5 марта резко сократился, рынок ждет ужесточения бюджетного правила и снижения ключевой ставки ЦБ. При этом курс рубля по-прежнему равнодушен к ралли на сырьевом рынке, отмечает эксперт, в случае устойчиво высоких цен эффект от них проявится к концу апреля – началу мая и тогда ослабление рубля приостановится. Но в ближайшее время тренд на ослабление рубля, вероятно, продолжится, считает Шепелев. Прогноз БКС по курсам на 13 марта: юань – 11,4–11,7 руб., доллар – 78,5–80,5 руб.

