Итоги торгов на Мосбирже 12 марта

Рубль планомерно снижается, констатирует Шепелев. Такое движение логично, считает он, поскольку объем валютных интервенций после 5 марта резко сократился, рынок ждет ужесточения бюджетного правила и снижения ключевой ставки ЦБ. При этом курс рубля по-прежнему равнодушен к ралли на сырьевом рынке, отмечает эксперт, в случае устойчиво высоких цен эффект от них проявится к концу апреля – началу мая и тогда ослабление рубля приостановится. Но в ближайшее время тренд на ослабление рубля, вероятно, продолжится, считает Шепелев. Прогноз БКС по курсам на 13 марта: юань – 11,4–11,7 руб., доллар – 78,5–80,5 руб.