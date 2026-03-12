Итоги торгов на Мосбирже 12 марта

Итоги торгов на Мосбирже 12 мартаИндекс к концу дня остался в плюсе за счет акций нефтяных компаний
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 12 марта, вырос на 0,63% до 2872,08 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 0,63% до 1144,3 пункта.
Лидерами роста в четверг стали бумаги «Совкомфлота» (+1,63%), «Роснефти» (+1,61%), привилегированные акции «Татнефти» (+1,4%), бумаги «Мосэнерго» (+1,08%) и обыкновенные акции «Татнефти» (+1,03%). В аутсайдерах оказались бумаги «Северстали» (-1,55%), «Алросы» (-1,35%), банка «Санкт-Петербург» (-1,34%), «Фосагро» (-0,98%), НЛМК (-0,9%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 7 коп. до 11,59 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 79,07 руб. (-0,001 руб.). Официальный курс евро составил 91,39 руб. (-0,55 руб.). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent в четверг выросла на 7,66% до $99,03/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 8,52% до $94,68/барр.
Российский рынок акций к окончанию основной сессии остался в сдержанном плюсе благодаря акциям – бенефициарам ближневосточного конфликта, говорит аналитик «Велес капитала» Елена Кожухова. Акции нефтяных компаний получали поддержку от более высоких цен на нефть, отмечает она. В то же время некоторые покупки обеспечивались надеждами на увеличение экспорта российских товаров на фоне перебоев с их поставками на Ближнем Востоке, хотя страны семерки заявили об актуальности санкций против России, добавляет аналитик.
Новости внутреннего рынка поддержали оптимизм инвесторов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев. В бюллетене Банка России «О чем говорят тренды» регулятор констатировал прекращение роста цен, вызванного повышением НДС, отмечает он. Теперь в фокусе будут пятничные релизы Росстата – отчет по недельной инфляции и ИПЦ за февраль. Также Совкомбанк и «Совкомфлот» в пятницу опубликуют финансовые результаты по МСФО за 2025 г., напоминает эксперт.
В условиях приближения выходных участники торгов могут проявлять сдержанность, полагает Шепелев. Но нельзя исключать попыток обновления годовых вершин, добавляет он. Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на конец недели – 2820–2920 пунктов.
Рубль планомерно снижается, констатирует Шепелев. Такое движение логично, считает он, поскольку объем валютных интервенций после 5 марта резко сократился, рынок ждет ужесточения бюджетного правила и снижения ключевой ставки ЦБ. При этом курс рубля по-прежнему равнодушен к ралли на сырьевом рынке, отмечает эксперт, в случае устойчиво высоких цен эффект от них проявится к концу апреля – началу мая и тогда ослабление рубля приостановится. Но в ближайшее время тренд на ослабление рубля, вероятно, продолжится, считает Шепелев. Прогноз БКС по курсам на 13 марта: юань – 11,4–11,7 руб., доллар – 78,5–80,5 руб.