Рост числа розничных инвесторов не повысил риски на фондовом рынке

Массовый приток розничных инвесторов на фондовый рынок начался с 2019 г. – количество физлиц с объемом портфеля ценных бумаг более 10 000 руб. с 1 января 2019 г. по 1 января 2022 г. выросло более чем в пять раз, а с 1 января 2022 г. по 1 января 2026 г. – еще почти в два раза. Больше всего розничных инвесторов вышло на рынок в период низких рублевых процентных ставок в 2020–2021 гг. Существенная часть инвесторов, осуществляющих вложения в паи, начали операции на рынке в 2022–2025 гг. на фоне высоких ставок, когда указанный сегмент активно развивался, в том числе вследствие роста биржевых ПИФ денежного рынка.