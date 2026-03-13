Рост числа розничных инвесторов не повысил риски на фондовом рынке

Рост числа розничных инвесторов не повысил риски на фондовом рынкеФизические лица больше способствовали стабилизации рынка, пришел к выводу Банк России
За последние годы значительно увеличилось число граждан, участвующих в российском финансовом рынке, но это не привело к росту системных рисков. Такой вывод сделал Банк России в докладе «Рынок розничных инвестиций». Инвесторы в основном предпочитают голубые фишки и наиболее качественные облигации, при этом последовательно увеличивают диверсификацию своих портфелей. В 2025 г. граждане сократили вложения в акции во время роста рынка и увеличивали на этапе его снижения.
Число розничных инвесторов с активами на счетах в 2025 г. выросло на 13% относительно 2024 г. и достигло отметки в 5,5 млн человек. Биржевой портфель розничных инвесторов по итогам 2025 г. достиг 12,3 трлн руб. благодаря рекордному притоку новых денег на брокерские счета (2,5 трлн руб.) и росту стоимости облигаций. Годовой прирост в прошлом году составил в среднем 30%. В 2025 г. частные инвесторы вложили в корпоративные облигации 1,26 трлн руб., в облигации федерального займа (ОФЗ) – 490 млрд руб., что стало крупнейшим показателем в истории. В то же время в акции на вторичном рынке было вложено 142 млрд руб.
Массовый приток розничных инвесторов на фондовый рынок начался с 2019 г. – количество физлиц с объемом портфеля ценных бумаг более 10 000 руб. с 1 января 2019 г. по 1 января 2022 г. выросло более чем в пять раз, а с 1 января 2022 г. по 1 января 2026 г. – еще почти в два раза. Больше всего розничных инвесторов вышло на рынок в период низких рублевых процентных ставок в 2020–2021 гг. Существенная часть инвесторов, осуществляющих вложения в паи, начали операции на рынке в 2022–2025 гг. на фоне высоких ставок, когда указанный сегмент активно развивался, в том числе вследствие роста биржевых ПИФ денежного рынка.
Увеличение влияния частных инвесторов на фондовом рынке за последние 5–10 лет обусловлено его развитием и технологическими новшествами, снизившими барьеры для входа, отмечает ЦБ. С 2022 г., на фоне введения санкций, большинство нерезидентов прекратили операции, что привело к увеличению доли физических лиц-резидентов в объеме торгов акциями до 80%. Впоследствии эта доля немного снизилась, но осталась высокой – около 69%.
Высокая доля частных инвесторов, по данным ЦБ, существенно меняет структуру фондового рынка. Стратегии инвесторов сегментированы, и действия разных категорий различаются. При этом существует риск скоординированного поведения, особенно в кризисные периоды, что может снизить устойчивость рынка и повысить его волатильность.
Цифровизация, глобализация и упрощение процесса инвестирования, включая растущую роль социальных медиа, а также развитие генеративного искусственного интеллекта (ИИ), могут привести к значительным изменениям. Например, широкое распространение ИИ-агентов может вызвать массовые скоординированные сделки на фондовом рынке. Это повышает важность оценки микроархитектуры рынка, его тенденций и уязвимостей, а также выделения ключевых системных характеристик.
Большинство розничных инвесторов – 87% – относятся к категории неквалифицированных, но квалифицированные инвесторы, которые составляют 25% от общего числа участников рынка (их число достигали 1 млн человек к концу 2025 г.), контролируют 75% биржевого портфеля. Именно их инвестиционные решения и торговые стратегии существенно влияют на рыночную конъюнктуру, что делает «квалов» ключевыми игроками в поддержании устойчивости рынка, пишет Банк России.
Розничные инвесторы, несмотря на свою численность, формируют 69% оборота торгов на рынке акций, а в выходные дни их доля достигает 85%. В то же время квалифицированные инвесторы занимают доминирующую позицию по объему торгов (83%), хотя в выходные их доля снижается до 76%. Тем не менее, пишет ЦБ, установленные ценовые ограничения помогают снизить риски волатильности в выходные.
По данным регулятора, интерес розничных инвесторов в основном сконцентрирован на ценных бумагах финансового и нефтегазового секторов, а также на государственных облигациях, что свидетельствует о низкой отраслевой диверсификации их портфелей. В материале ЦБ отмечается, что в условиях изменения рыночных циклов это может отрицательно сказаться на доходности их инвестиций, поэтому важно усилить диверсификацию портфелей по отраслям.
На рынке IPO и SPO более половины спроса приходится на состоятельных клиентов с инвестициями от 10 млн руб. В то же время большинство розничных инвесторов (70%) в новые выпуски вкладывают суммы до 10 000 руб. Как отмечает Банк России, это свидетельствует о том, что рынок долевого финансирования обладает потенциалом для расширения участия массового инвестора. За 2025 г. розничные инвесторы увеличили свои вложения на 30%, что более чем в 1,5 раза превышает темпы роста депозитов в банках. Снижение процентных ставок делает фондовый рынок все более привлекательной альтернативой для размещения средств.
Несмотря на массовый выход новых инвесторов на рынок с 2019 г., 50% биржевого портфеля сформировали старые участники. Более 80% совокупного портфеля принадлежит инвесторам с опытом более трех лет. Половина розничных инвесторов имеет биржевой портфель размером не более 100 000 руб., но крупные инвесторы с капиталом от 100 млн руб. играют ведущую роль, составляя более 40% по объему инвестиций. Это делает рынок потенциально зависимым от их поведения.
В структуре активов неквалифицированных инвесторов преобладают небольшие портфели до 100 000 руб., они составляют около 55% от общего числа. В объемах биржевых портфелей неквалифицированных инвесторов значимую роль играют инвесторы с вложениями от 1 млн руб., в том числе более 100 млн руб. (около 1000 инвесторов). Среди квалифицированных инвесторов половиной объема владеют инвесторы с портфелями от 100 млн руб. – около 10 000 инвесторов. При этом по количеству клиентов преобладают инвесторы с портфелем от 1 млн руб. до 5 млн руб.
Средний срок удержания позиции у большинства инвесторов (75% портфеля, 71% клиентов) варьируется от одного месяца до трех лет. Крупные инвесторы чаще всего удерживают позиции в акциях более шести лет, тогда как мелкие инвесторы – около трех лет. Вложения в облигации и паи носят краткосрочный характер (1,5 и 1,1 года соответственно), при этом средний срок погашения облигаций составляет пять лет.
Концентрация портфелей инвесторов остается высокой как по отраслевому, так и по видовому разрезу. Большая часть совокупного портфеля – 58% – не диверсифицирована и состоит из акций, облигаций и паев. Бумаги финансового и нефтегазового секторов, а также государственные ценные бумаги (ОФЗ, региональные и муниципальные облигации) занимают около 71% биржевого портфеля, их доля растет последние пять лет. Высокая отраслевая концентрация может создавать циклические риски для розничных инвесторов. В то же время по отдельным активам большинство портфелей розничных инвесторов диверсифицированы и включают 10 и более активов или паи ПИФ. На такие портфели приходится почти 75% совокупного биржевого портфеля.
Риск-профиль портфелей различается на рынке акций и облигаций, говорится в материале. На рынке акций основная часть инвестиций сосредоточена в котировальной части списка (76% инвесторов, 94% объема). На рынке облигаций 14% инвесторов имеют в портфеле рискованные облигации без рейтинга. Доля высоконадежных облигаций выше среди квалифицированных инвесторов, чем среди неквалифицированных – 73% против 66%. Центробанк подчеркивает: если большое количество розничных инвесторов начнут принимать на себя повышенные риски, они станут уязвимыми к ухудшению кредитного качества корпоративных облигаций.
Контрциклическое поведение розничных инвесторов на рынке акций в 2025 г. наблюдалось как на этапе роста, так и на этапе снижения. На этапе роста розничные инвесторы, как квалифицированные, так и неквалифицированные, выступали в роли нетто-продавцов. Квалифицированные инвесторы и инвесторы с небольшим количеством заявок играли основную роль в этой стратегии, особенно те, кто имеет опыт инвестирования от четырех до пяти лет. На этапе падения рынка розничные инвесторы стали нетто-покупателями. Заметную долю в покупках составили неквалифицированные инвесторы (79%) и инвесторы со средним объемом портфеля (82%). В условиях неопределенности квалифицированные инвесторы продолжали действовать контрциклически, тогда как неквалифицированные инвесторы остались покупателями акций. Таким образом, в 2025 г. розничные инвесторы в целом способствовали стабилизации рынка, заключает Банк России.