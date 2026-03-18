Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Инвестиции /

Итоги торгов на Мосбирже 18 марта

Индекс сделал еще одну попытку подобраться к 2900 пунктам
Андрей Шведов
Алексей Орлов / Ведомости
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 18 марта, увеличился на 0,64% до 2871,72 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,83% и составил 1088,29 пункта.

Лидерами роста стали бумаги «Совкомфлота» (+2,35%), «Роснефти» (+2,24%), «Новатэка» (+2,19%), обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (+2,17 и 1,53% соответственно). В аутсайдерах оказались бумаги Positive Technologies (-2,73%), «Русала» (-2,71%), «Полюса» (-2,65%), En+ Group (-2,57%) и «Мосэнерго» (-1,72%).

Курс юаня на Московской бирже вырос на 1,56% (+19 коп.) до 12,19 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 83,13 руб. (+1,2 руб.). Официальный курс евро составил 94,67 руб. (+1,5 руб.). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent прибавила 5,1% до $108,7/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,6% до $98,1/барр.

Индекс Мосбиржи в среду сделал еще одну попытку подобраться к 2900 пунктам, в авангарде снова тяжеловесы нефтегаза, что закономерно – котировки нефти Brent подходят к $110/барр., а рубль слабеет с каждым днем, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. Впрочем, сдерживающих рынок факторов тоже немало: это и ушедшие на второй план геополитики переговоры по Украине, и перспектива ужесточения санкций ЕС, и неоднозначная статистика перед заседанием совета директоров Банка России по ключевой ставке, перечисляет он.

Но базовые ожидания БКС от пятничного решения ЦБ прежние – снижение на 50 б. п. до 15% годовых. Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 19 марта – 2800–2900 пунктов, по курсу юаня до конца недели – 11,8–12,4 руб., по курсу доллара – 80–85 руб.

Остановка продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила выбила рубль из колеи, констатировал Шепелев, впрочем, в ближайшее время он может немного отыграться на фоне общей перегретости валют.

Китайский рынок тем временем развернулся вверх на новостях о том, что перенесенная из-за событий вокруг Ирана встреча лидеров КНР и США состоится ориентировочно через пять недель, отметил Шепелев.

В четверг решение по ставке примет ЕЦБ. На этот же день намечен саммит глав ЕС. VK и «Т-технологии» 19 марта раскроют финансовые результаты по международным стандартам за 2025 г., а совет директоров «Лукойла» обсудит выплату дивидендов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь