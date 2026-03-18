Итоги торгов на Мосбирже 18 марта

Итоги торгов на Мосбирже 18 мартаИндекс сделал еще одну попытку подобраться к 2900 пунктам
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 18 марта, увеличился на 0,64% до 2871,72 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,83% и составил 1088,29 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Совкомфлота» (+2,35%), «Роснефти» (+2,24%), «Новатэка» (+2,19%), обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (+2,17 и 1,53% соответственно). В аутсайдерах оказались бумаги Positive Technologies (-2,73%), «Русала» (-2,71%), «Полюса» (-2,65%), En+ Group (-2,57%) и «Мосэнерго» (-1,72%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 1,56% (+19 коп.) до 12,19 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 83,13 руб. (+1,2 руб.). Официальный курс евро составил 94,67 руб. (+1,5 руб.). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent прибавила 5,1% до $108,7/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,6% до $98,1/барр.
Индекс Мосбиржи в среду сделал еще одну попытку подобраться к 2900 пунктам, в авангарде снова тяжеловесы нефтегаза, что закономерно – котировки нефти Brent подходят к $110/барр., а рубль слабеет с каждым днем, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. Впрочем, сдерживающих рынок факторов тоже немало: это и ушедшие на второй план геополитики переговоры по Украине, и перспектива ужесточения санкций ЕС, и неоднозначная статистика перед заседанием совета директоров Банка России по ключевой ставке, перечисляет он.
Но базовые ожидания БКС от пятничного решения ЦБ прежние – снижение на 50 б. п. до 15% годовых. Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 19 марта – 2800–2900 пунктов, по курсу юаня до конца недели – 11,8–12,4 руб., по курсу доллара – 80–85 руб.
Остановка продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила выбила рубль из колеи, констатировал Шепелев, впрочем, в ближайшее время он может немного отыграться на фоне общей перегретости валют.
Китайский рынок тем временем развернулся вверх на новостях о том, что перенесенная из-за событий вокруг Ирана встреча лидеров КНР и США состоится ориентировочно через пять недель, отметил Шепелев.
В четверг решение по ставке примет ЕЦБ. На этот же день намечен саммит глав ЕС. VK и «Т-технологии» 19 марта раскроют финансовые результаты по международным стандартам за 2025 г., а совет директоров «Лукойла» обсудит выплату дивидендов.