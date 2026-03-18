Итоги торгов на Мосбирже 18 марта

Индекс Мосбиржи в среду сделал еще одну попытку подобраться к 2900 пунктам, в авангарде снова тяжеловесы нефтегаза, что закономерно – котировки нефти Brent подходят к $110/барр., а рубль слабеет с каждым днем, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. Впрочем, сдерживающих рынок факторов тоже немало: это и ушедшие на второй план геополитики переговоры по Украине, и перспектива ужесточения санкций ЕС, и неоднозначная статистика перед заседанием совета директоров Банка России по ключевой ставке, перечисляет он.