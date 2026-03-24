Продолжится ли падение цен на золото

Продолжится ли падение цен на золотоПоведение драгметалла ярко показывает, что он давно является спекулятивным, а не защитным активом, считают в ВТБ
Цены на золото на мировых рынках опустились до минимального показателя с конца 2025 г. Утром 23 марта на Чикагской товарной бирже (CME) стоимость апрельского фьючерса на драгоценный металл снизилась на 8,52%, достигнув отметки в $4185 за унцию. К вечеру цены немного скорректировались – и стоимость фьючерса на CME снижалась на 4,53% и составляла $4400,9.
С начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля цена на золото упала примерно на 22%, а также снизилась примерно на 25% по сравнению с рекордным уровнем в $5594, достигнутым 29 января, пишет Reuters. По данным Bloomberg, драгметалл показал самое большое недельное падение с 1983 г. На этом фоне с 27 февраля индекс доллара DXY (отношение доллара США к корзине из основных валют) составлял $97,5. С тех пор он увеличился на 1,8%, достигнув отметки в $99,3.