Итоги торгов на Мосбирже 25 марта

Итоги торгов на Мосбирже 25 мартаИндекс зажало в узком диапазоне в отсутствие новых драйверов
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 25 марта, увеличился на 0,08% до 2840,14 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,38% и составил 1108,42 пункта.
Лидерами роста стали бумаги Positive Technologies (+2,12%), ЮГК (+1,78%), «Газпрома» (+1,78%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+1,32%) и бумаги Ozon (+1,22%). В аутсайдерах оказались обыкновенные акции «Ростелекома» (-1,86%), бумаги «Алросы» (-1,83%), «Русала» (-1,18%), «Совкомфлота» (-0,98%) и «Новатэка» (-0,96%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 1,46% (+17 коп.) до 11,83 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 80,7 руб. (-24 коп.). Официальный курс евро составил 93,8 руб. (-12 коп.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 3,3% до $96,9/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подешевел на 3,4% до $89,2/барр.
Российский рынок акций провел очередной торговый день в боковике – индекс Мосбиржи зажало в узком диапазоне под 2850 пунктами, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Нефтегазовые фишки в основном показали неуверенную динамику на фоне снижения цен на сырье и сильного рубля, отметил он. Исключением стали бумаги «Газпрома», отыгрывающие, по мнению Смирнова, надежды на увеличение объемов экспорта газа. Также лучше рынка смотрелись сталевары и представители энергетического сектора, указал он.
Новости с Ближнего Востока остаются крайне противоречивыми, а динамика мировых бирж на таком фоне – сдержанной, констатировал Смирнов. В четверг, если ближневосточные события снова не всколыхнут сырьевые цены или не поступит свежих данных по украинским переговорам, индекс Мосбиржи продолжит курсировать в нижней части диапазона 2800–2900 пунктов, ожидает он.
Ситуация на валютном рынке тоже стабилизировалась – дисбаланс спроса и предложения преодолен, уменьшился спекулятивный спрос на иностранные деньги, продолжает Смирнов. Импульсы укрепления рубля еще возможны, но возврат валют на многолетние минимумы маловероятен, считает он. Прогноз БКС по курсу юаня на 26 марта – 11,6–11,9 руб., по курсу доллара – 80–82 руб.
В четверг «Циан» и Arenadata раскроют финансовые результаты по международным стандартам за 2025 г.