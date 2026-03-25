Итоги торгов на Мосбирже 25 марта

Российский рынок акций провел очередной торговый день в боковике – индекс Мосбиржи зажало в узком диапазоне под 2850 пунктами, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Нефтегазовые фишки в основном показали неуверенную динамику на фоне снижения цен на сырье и сильного рубля, отметил он. Исключением стали бумаги «Газпрома», отыгрывающие, по мнению Смирнова, надежды на увеличение объемов экспорта газа. Также лучше рынка смотрелись сталевары и представители энергетического сектора, указал он.