Итоги торгов на Мосбирже 2 апреля

На российском рынке акций в четверг чуть лучше остальных смотрелись бумаги нефтяников из-за роста цен на нефть, но сдерживающим фактором для бумаг экспортеров стал укрепляющийся рубль, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Еще недавно служившая поддержкой планка 2800 пунктов по индексу Мосбиржи превратилась в сопротивление и пока нет сил на ее новое покорение, отмечает он. Разговоры об увеличении фискальной нагрузки на сверхприбыль компаний, атаки на крупные нефтеэкспортные объекты, неопределенность с переговорами по Украине лишают уверенности покупателей, перечисляет он.