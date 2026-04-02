Итоги торгов на Мосбирже 2 апреля

Итоги торгов на Мосбирже 2 апреляСлужившая поддержкой планка в 2800 пунктов превратилась в сопротивление
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 2 апреля, снизился на 0,03% до 2774,27 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 0,33% до 1087,91 пункта.
Курс юаня на Московской бирже снизился на 6 коп. до 11,62 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 80,33 руб. (-0,29 руб.). Официальный курс евро составил 92,73 руб. (-0,71 руб.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 5,72% до $106,95/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подорожал на 10,93% до $111,06/барр.
На российском рынке акций в четверг чуть лучше остальных смотрелись бумаги нефтяников из-за роста цен на нефть, но сдерживающим фактором для бумаг экспортеров стал укрепляющийся рубль, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Еще недавно служившая поддержкой планка 2800 пунктов по индексу Мосбиржи превратилась в сопротивление и пока нет сил на ее новое покорение, отмечает он. Разговоры об увеличении фискальной нагрузки на сверхприбыль компаний, атаки на крупные нефтеэкспортные объекты, неопределенность с переговорами по Украине лишают уверенности покупателей, перечисляет он.
В отсутствие важных новостей перед выходными можно ожидать невысокой торговой активности и сохранения индекса Мосбиржи на уровне 2750–2800 пунктов, прогнозирует Смирнов. Его ожидания по курсу юаня на конец недели – 11,5–11,9 руб., доллара – 80–82 руб.
На внешних рынках все внимание сосредоточено на президенте США Дональде Трампе, который недавно заявил, что операция в Иране продлится еще две-три недели, но в этот период по Исламской Республике могут быть нанесены сокрушительные удары, говорит Смирнов. В итоге риски усиления эскалации подстегнули стоимость нефти, но противоречивые сигналы по поводу конфликта привели к снижению площадки АТР, отмечает он.
В пятницу будет опубликован отчет по американском рынку труда за март, а также выйдет индекс PMI в сфере услуг Китая за прошлый месяц. Биржи США, Великобритании, Германии, Гонконга 3 апреля будут закрыты из-за католической Страстной пятницы, напоминает Смирнов. На российском рынке «Мосгорломбард» раскроет операционные результаты за три месяца 2026 г.