В «Синаре» допустили рост индекса Мосбиржи на 55% в 2026 году

Снижение ставок в экономике и удорожание сырьевых товаров может ускорить отток денег с депозитов в инвестиционные инструменты, в частности в акции, считают аналитики «Синары». Максимальный отток до конца этого года они оценивают в 3 трлн руб. По данным ЦБ на конец февраля, средства физлиц на банковских счетах достигли 67,2 трлн руб. Также в «Синаре» допускают приток денег нерезидентов в случае смягчения санкций и использования новых счетов типа «Ин» (введены в конце 2025 г. и позволяют иностранцам избежать ограничений контрсанкционных указов).