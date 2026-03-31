В «Синаре» допустили рост индекса Мосбиржи на 55% в 2026 году

В «Синаре» допустили рост индекса Мосбиржи на 55% в 2026 годуНо базовый сценарий – рост бенчмарка на 30% до 3600 пунктов
Индекс Мосбиржи может вырасти вплоть до 4300 пунктов к концу 2026 г., допустили аналитики инвестбанка «Синара» в стратегии на II квартал. На 17.00 мск бенчмарк торговался на уровне 2770,2 пункта, что подразумевает потенциал роста на 55,2%. Реализация максимального апсайда возможна при сочетании смягчения денежно-кредитной политики и сохранения благоприятной ценовой и курсовой конъюнктуры, полагают эксперты.
Менее амбициозный сценарий «Синары» предполагает достижение индексом отметки в 4000 пунктов (+44,1%), если к концу года Банк России снизит ключевую ставку до 13% годовых (сейчас – 15%), а доходности длинных ОФЗ (10 и более лет) опустятся ниже 13% (сейчас выше 14%).
В базовом сценарии инвестбанка справедливое значение индекса Мосбиржи – 3600 пунктов (+29,7%). Этот прогноз подразумевает среднюю за год цену отечественного сорта нефти Urals в $50/барр. (не изменился по сравнению с прошлой стратегией), средний курс доллара в 85 руб. (-5 руб.) и сопровождался уточнением финансовых моделей, поскольку отчетность многих эмитентов за второе полугодие и IV квартал 2025 г. вышла лучше ожиданий.
Снижение ставок в экономике и удорожание сырьевых товаров может ускорить отток денег с депозитов в инвестиционные инструменты, в частности в акции, считают аналитики «Синары». Максимальный отток до конца этого года они оценивают в 3 трлн руб. По данным ЦБ на конец февраля, средства физлиц на банковских счетах достигли 67,2 трлн руб. Также в «Синаре» допускают приток денег нерезидентов в случае смягчения санкций и использования новых счетов типа «Ин» (введены в конце 2025 г. и позволяют иностранцам избежать ограничений контрсанкционных указов).
Фавориты стратегии «Синары» – те, кто больше всего выиграет от снижения ключевой ставки и выросших цен на нефть и газ: «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл» и «Новатэк».