Итоги торгов на Мосбирже с 30 марта по 3 апреля

В среду Росстат представит индекс потребительских цен (ИПЦ) за март вместе с недельным отчетом по инфляции. В этот же день Positive Technologies раскроет финансовые результаты по международным стандартам за 2025 г., а в четверг – МГКЛ. Акции «Т-технологий» в пятницу будут последний раз торговаться в режиме T+1 перед приостановкой торгов на Мосбирже в связи с предстоящим сплитом. Также на неделе выйдет краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA, протокол последнего заседания ФРС и мартовский ИПЦ в США.