Итоги торгов на Мосбирже с 30 марта по 3 апреля

Итоги торгов на Мосбирже с 30 марта по 3 апреляНовостной фон и укрепляющийся рубль лишают покупателей уверенности
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 30 марта по 3 апреля уменьшился на 1,04% до 2760,7 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,72% и составил 1090,79 пункта.
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней снизился на 2,7% (-32 коп.) до 11,5 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 79,7 руб. (-1,4 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 92,2 руб. (-1,2 руб.). Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 3,1% до $109/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подорожал на 12% до $111,5/барр.
Неопределенность с переговорами по Украине, беспилотные атаки на нефтяные объекты, дискуссия о налоге на сверхприбыль довлеют над настроениями отечественных инвесторов и лишают уверенности покупателей, перечисляет эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов.
На этом фоне отметка 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, еще недавно служившая поддержкой, превратилась в сопротивление, констатировал он, ближайшая остановка снизу может быть у 2750 пунктов, далее – более основательная у 2700 пунктов. Приоритетным сценарием на новую неделю в БКС видят продолжение бокового движения чуть ниже 2800 пунктов.
Сдерживающим фактором для бумаг экспортеров в последние дни стал еще и укрепляющийся рубль, указал Смирнов. Базовая причина крепости национальной валюты – слабый спрос на иностранные деньги вследствие жестких денежно-кредитных условий, рассуждает он. Предложение валюты будет расти, даже несмотря на возможные трудности с отгрузками сырья с поврежденных дронами объектов, уверен эксперт. Краткосрочный прогноз БКС по курсу юаня – 11,5–11,9 руб., по курсу доллара – 80–82 руб.
Инфляция тем временем перешла к снижению в недельном и годовом выражении – это повышает шансы на снижение ключевой ставки 24 апреля, рассуждает Смирнов. Повышение НДС практически отыграно экономикой, отметил Банк России в резюме мартовского заседания совета директоров, теперь в фокусе внимания риски переохлаждения экономики.
В среду Росстат представит индекс потребительских цен (ИПЦ) за март вместе с недельным отчетом по инфляции. В этот же день Positive Technologies раскроет финансовые результаты по международным стандартам за 2025 г., а в четверг – МГКЛ. Акции «Т-технологий» в пятницу будут последний раз торговаться в режиме T+1 перед приостановкой торгов на Мосбирже в связи с предстоящим сплитом. Также на неделе выйдет краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA, протокол последнего заседания ФРС и мартовский ИПЦ в США.