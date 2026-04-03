Объем торгов фьючерсами и опционами на Мосбирже достиг 21,7 трлн рублей в марте
Суммарный объем операций на рынке деривативов Московской биржи в марте 2026 г. вырос до рекордных 21,7 трлн руб. с 13 трлн руб. за такой же период прошлого года. Объем открытых позиций на рынке биржевых производных инструментов за месяц увеличился на 33% составил почти 3 трлн руб.
Сделки с фьючерсами и опционами на площадке совершили 175 000 физических лиц (+24%) с 250 000 активных брокерских счетов (+30%). Это рекордный показатель активности за всю историю срочного рынка России. Доля частных инвесторов в общем объеме торгов биржевыми деривативами составила 51%. На долю сегмента товарных фьючерсов и опционов у физических лиц пришлось 58% их операций. Доля валютных производных достигла 31%, контрактов на индексы и акции – 11%.
В топ-10 самых популярных инструментов у физлиц по объему операций за месяц вошли фьючерсы на нефть Brent, квартальные фьючерсы на валютные пары «доллар – рубль» и «юань – рубль», фьючерсы на золото, вечный контракт на валютную пару «юань – рубль», контракты на серебро, природный газ, вечный фьючерс на курс «доллар – рубль», квартальный и вечный фьючерсы на индекс Мосбиржи. Доля вечерней торговой сессии в суммарном объеме торгов на срочном рынке составила 15,1%, утренних торгов – 5,6%. Объем операций в выходные дни на срочном рынке достиг 210 млрд руб.
Высокая волатильность на мировых рынках стала фактором роста торговой активности на бирже. 19 марта обновился исторический максимум по дневному объему торгов производными инструментами. За день он составил 1,7 трлн руб. Среднедневной объем операций с фьючерсами и опционами в марте достиг рекордных 986 млрд руб.
Основной вклад в рост активности внесли товарные и валютные контракты. Среднедневной объем торгов квартальными фьючерсами на пару «юань – рубль» достиг максимального значения за все время торгов и составил 143 млрд руб. (+40% к декабрю 2025 г.) и вечными фьючерсами – 55 млрд руб. (+57% к февралю 2025 г.). Объем открытых позиций в вечных фьючерсах на юань вырос за месяц на 51% до рекордных 261 млрд руб.
Лидером по среднедневному объему операций на срочном рынке стал фьючерс на Brent – 172 млрд руб. (+9% к предыдущему рекорду в марте 2021 г.). Среднедневной объем торгов мини-фьючерсом на Brent достиг исторического максимума в 7,7 млрд руб. (рост в 14 раз к июню 2021 г.). Рекордный среднедневной объем торгов также отмечен во фьючерсах на европейский природный газ (TTF) – 3,1 млрд руб. (рост в 25 раз к августу 2025 г.).