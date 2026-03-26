Мосбиржа запустит торги фьючерсами и опционами на серебро в рублях

Управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева отметила, что волатильность на рынке драгметаллов удерживает производные на золото и серебро в топ-10 инструментов по объему операций на срочном рынке площадки. С начала года сделки с фьючерсами на драгметаллы заключили 135 500 частных и институциональных инвесторов, их общий объем составил 14,6 трлн руб. Это почти в пять раз больше, чем годом ранее. Почти 30 000 инвесторов включают в торговые стратегии рублевые производные на золото, что говорит востребованности инструментов на российские индикаторы.