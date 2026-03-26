Мосбиржа запустит торги фьючерсами и опционами на серебро в рублях
На срочном рынке Московской биржи 31 марта 2026 г. начнутся торги квартальным и вечным фьючерсами на серебро в рублях, а также премиальными опционами на серебро.
Площадка пояснила, что новые инструменты ориентированы на широкий круг розничных инвесторов, производителей и потребителей металла. Последним фьючерсы и опционы в рублях позволят минимизировать влияние резких ценовых колебаний на работу бизнеса с помощью операций хеджирования.
Код контракта расчетного фьючерса на серебро – SL, однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на серебро – SLVRUBF, опциона на серебро – SL. Шаг цены составит 0,01 руб., стоимость шага цены – 1 руб. Квартальные контракты на серебро будут доступны инвесторам со сроками исполнения в июне и сентябре.
Управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева отметила, что волатильность на рынке драгметаллов удерживает производные на золото и серебро в топ-10 инструментов по объему операций на срочном рынке площадки. С начала года сделки с фьючерсами на драгметаллы заключили 135 500 частных и институциональных инвесторов, их общий объем составил 14,6 трлн руб. Это почти в пять раз больше, чем годом ранее. Почти 30 000 инвесторов включают в торговые стратегии рублевые производные на золото, что говорит востребованности инструментов на российские индикаторы.
В марте среднедневной объем торгов квартальным фьючерсом на золото в рублях вырос относительно предыдущего месяца на 41% и достиг рекордных 5,5 млрд руб. Среднедневной объем операций с вечным фьючерсом на золото увеличился на 28% и превысил 11 млрд руб.
15 января Мосбиржа сообщила, что общий объем сделок на рынке драгметаллов площадки в 2025 г. возрос более чем в три раза и превысил 3 трлн руб. против 932 млрд руб. в 2024 г. Объем сделок спот с золотом за год составил 1,2 трлн руб. (132 т), сделок своп – 1,7 трлн руб. (186 т). Общий объем операций с серебром достиг 52 млрд руб. (365 т), платиной – 5,9 млрд руб. (1,6 т), палладием – 5,4 млрд руб. (1,6 т).