Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Объем торгов драгметаллами на Мосбирже вырос более чем в три раза в 2025 году

Ведомости

Общий объем сделок на рынке драгоценных металлов Московской биржи по результатам 2025 г. увеличился более чем в три раза и превысил 3 трлн руб. против 932 млрд руб. годом ранее.

На рынке драгметаллов площадки инвесторам доступны сделки с золотом, серебром, платиной и палладием. Объем сделок спот с золотом в прошлом году составил 1,2 трлн руб. (132 т), сделок своп – 1,7 трлн руб. (186 т). Суммарный объем операций с серебром достиг 52 млрд руб. (365 т), платиной – 5,9 млрд руб. (1,6 т), палладием – 5,4 млрд руб. (1,6 т).

Число торговых операций с драгметаллами на бирже выросло в три раза за год до 3,6 млн. Сделки с драгметаллами в прошлом году заключали 118 профессиональных участников рынка – банки, брокеры, управляющие компании, производители, потребители и около 150 000 частных инвесторов.

На фондовом рынке площадки число доступных инвесторам биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) на драгметаллы в 2025 г. возросло вдвое и достигло восьми. Общая стоимость чистых активов таких фондов увеличилась почти в два раза относительно 2024 г. до 53,2 млрд руб. На организованных торгах инвесторы также могут совершать сделки с двумя открытыми ПИФами на драгметаллы.

В октябре 2025 г. Мосбиржа предоставила профессиональным участникам торгов сервис клиринга внебиржевых сделок с драгоценными металлами с участием центрального контрагента – НКЦ. Профучастникам стали доступны расчеты внебиржевых сделок с золотом, серебром, платиной и палладием со сроками «сегодня», «завтра» и своп-овернайт.

13 января 2026 г. цена на серебро за тройскую унцию впервые в истории превысила $89. Днем ранее стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 г. на бирже Comex поднялась выше $4600 за унцию, обновив исторический максимум. По данным Reuters, цена на драгметаллы выросла из-за их закупок инвесторами на фоне повышенной геополитической неопределенности из-за происходящего в Иране и уголовного расследования главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте