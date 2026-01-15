Объем торгов драгметаллами на Мосбирже вырос более чем в три раза в 2025 году

13 января 2026 г. цена на серебро за тройскую унцию впервые в истории превысила $89. Днем ранее стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 г. на бирже Comex поднялась выше $4600 за унцию, обновив исторический максимум. По данным Reuters, цена на драгметаллы выросла из-за их закупок инвесторами на фоне повышенной геополитической неопределенности из-за происходящего в Иране и уголовного расследования главы ФРС США Джерома Пауэлла.