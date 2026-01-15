Объем торгов драгметаллами на Мосбирже вырос более чем в три раза в 2025 году
Общий объем сделок на рынке драгоценных металлов Московской биржи по результатам 2025 г. увеличился более чем в три раза и превысил 3 трлн руб. против 932 млрд руб. годом ранее.
На рынке драгметаллов площадки инвесторам доступны сделки с золотом, серебром, платиной и палладием. Объем сделок спот с золотом в прошлом году составил 1,2 трлн руб. (132 т), сделок своп – 1,7 трлн руб. (186 т). Суммарный объем операций с серебром достиг 52 млрд руб. (365 т), платиной – 5,9 млрд руб. (1,6 т), палладием – 5,4 млрд руб. (1,6 т).
Число торговых операций с драгметаллами на бирже выросло в три раза за год до 3,6 млн. Сделки с драгметаллами в прошлом году заключали 118 профессиональных участников рынка – банки, брокеры, управляющие компании, производители, потребители и около 150 000 частных инвесторов.
На фондовом рынке площадки число доступных инвесторам биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) на драгметаллы в 2025 г. возросло вдвое и достигло восьми. Общая стоимость чистых активов таких фондов увеличилась почти в два раза относительно 2024 г. до 53,2 млрд руб. На организованных торгах инвесторы также могут совершать сделки с двумя открытыми ПИФами на драгметаллы.
В октябре 2025 г. Мосбиржа предоставила профессиональным участникам торгов сервис клиринга внебиржевых сделок с драгоценными металлами с участием центрального контрагента – НКЦ. Профучастникам стали доступны расчеты внебиржевых сделок с золотом, серебром, платиной и палладием со сроками «сегодня», «завтра» и своп-овернайт.
13 января 2026 г. цена на серебро за тройскую унцию впервые в истории превысила $89. Днем ранее стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 г. на бирже Comex поднялась выше $4600 за унцию, обновив исторический максимум. По данным Reuters, цена на драгметаллы выросла из-за их закупок инвесторами на фоне повышенной геополитической неопределенности из-за происходящего в Иране и уголовного расследования главы ФРС США Джерома Пауэлла.