Стоимость золота обновила исторический максимум

Bloomberg пишет, что стоимость золота выросла после того, как глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что минюст угрожает ему уголовным обвинением. Привлекательность драгметалла также повысили массовые протесты в Иране. Среди других факторов, повлиявших на цены, агентство перечислило снижение процентных ставок в США, усиление геополитической напряженности и снижение доверия к доллару.