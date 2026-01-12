Газета
Стоимость золота обновила исторический максимум

Цена фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 г. на товарной бирже Comex впервые в истории поднялась выше $4600 за тройскую унцию.

По состоянию на 03:55 мск стоимость драгметалла увеличилась на 2,03% и достигла $4610,1 за унцию. К 09:05 мск рост замедлился до 1,96%. Цена золота составила $4589,3.

Bloomberg пишет, что стоимость золота выросла после того, как глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что минюст угрожает ему уголовным обвинением. Привлекательность драгметалла также повысили массовые протесты в Иране. Среди других факторов, повлиявших на цены, агентство перечислило снижение процентных ставок в США, усиление геополитической напряженности и снижение доверия к доллару.

23 декабря 2025 г. стоимость фьючерса на золото на Comex превысила $4500 за тройскую унцию, обновив исторический максимум.

