Стоимость золота впервые в истории поднялась выше $4500 за унцию

Ведомости

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 г. на товарной бирже Comex впервые в истории превысила $4500 за тройскую унцию. По состоянию на 12:10 мск цена на драгметалл увеличилась на 1,15% и достигла $4520,9.

По данным Bloomberg, золото обновляет рекордные максимумы 50 дней подряд в этом году. Это происходит на фоне эскалации геополитической напряженности и перспектив дальнейшего снижения процентных ставок в США. Трейдеры делают ставку на то, что Федеральная резервная система (ФРС) страны снова опустит стоимость заимствований в 2026 г.

22 декабря цена фьючерса на золото на Comex поднялась выше $4425 за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Тогда стоимость драгметалла выросла на 1,12% до $4436,5.

12 декабря стоимость золота достигла $4372,3 за тройскую унцию и обновила рекордное значение с конца октября 2025 г. Это произошло после решения ФРС США опустить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, установив ее на уровне 3,5–3,75% годовых.

