Стоимость золота впервые в истории поднялась выше $4500 за унцию

По данным Bloomberg, золото обновляет рекордные максимумы 50 дней подряд в этом году. Это происходит на фоне эскалации геополитической напряженности и перспектив дальнейшего снижения процентных ставок в США. Трейдеры делают ставку на то, что Федеральная резервная система (ФРС) страны снова опустит стоимость заимствований в 2026 г.