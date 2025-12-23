Стоимость золота впервые в истории поднялась выше $4500 за унцию
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 г. на товарной бирже Comex впервые в истории превысила $4500 за тройскую унцию. По состоянию на 12:10 мск цена на драгметалл увеличилась на 1,15% и достигла $4520,9.
По данным Bloomberg, золото обновляет рекордные максимумы 50 дней подряд в этом году. Это происходит на фоне эскалации геополитической напряженности и перспектив дальнейшего снижения процентных ставок в США. Трейдеры делают ставку на то, что Федеральная резервная система (ФРС) страны снова опустит стоимость заимствований в 2026 г.
22 декабря цена фьючерса на золото на Comex поднялась выше $4425 за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Тогда стоимость драгметалла выросла на 1,12% до $4436,5.
12 декабря стоимость золота достигла $4372,3 за тройскую унцию и обновила рекордное значение с конца октября 2025 г. Это произошло после решения ФРС США опустить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, установив ее на уровне 3,5–3,75% годовых.