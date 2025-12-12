Цена золота выросла до максимума с октября на решении ФРС США по ставке
Стоимость февральских фьючерсов на золото на товарной бирже Comex по состоянию на 16:30 мск увеличилась на 1,37% и достигла $4372,3 за тройскую унцию, обновив максимум с конца октября 2025 г.
10 декабря Федеральная резервная система (ФРС) США опустила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов (б. п.), установив ее на уровне 3,5–3,75% годовых.
ФРС подчеркнула, что будет придерживаться в дальнейшем цели поддержания занятости населения при удержании инфляции на уровне 2%. Глава системы Джером Пауэлл указал, что инфляция существенно снизилась относительно пиковых значений середины 2022 г., но по-прежнему превышает долгосрочный целевой показатель.
Решение о снижении процентной ставки совпало с прогнозами большинства аналитиков и экономистов, опрошенных «Ведомостями». Аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова говорила, что ожидаемые снижения ставок усилят акции компаний и золото, но ослабят доллар, а при ухудшении ситуации даже подорвут доверие к валюте в целом.