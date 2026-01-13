Газета
Главная / Инвестиции /

Стоимость серебра обновила исторический максимум

Ведомости

Цена на серебро за тройскую унцию превысила отметку в $89, обновив исторический максимум второй раз за сутки. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи Comex.

По состоянию на 17:30 мск цена на серебро достигла отметки в $89,2. К 18:29 мск его стоимость вновь опустилась – до $87,9. 

До этого впервые в истории цена на серебро превысила отметку в $87. На 16:16 мск цена на серебро достигла отметки в $87,1, а 16:38 мск стоимость драгметалла опустилась до $86,8. 

Reuters писало, что цена на драгметаллы выросла в связи с их закупками инвесторами на фоне повышенной геополитической неопределенности из-за происходящего в Иране и уголовного расследования в отношении главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

