Стоимость серебра обновила исторический максимум
Цена на серебро за тройскую унцию превысила отметку в $89, обновив исторический максимум второй раз за сутки. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи Comex.
По состоянию на 17:30 мск цена на серебро достигла отметки в $89,2. К 18:29 мск его стоимость вновь опустилась – до $87,9.
До этого впервые в истории цена на серебро превысила отметку в $87. На 16:16 мск цена на серебро достигла отметки в $87,1, а 16:38 мск стоимость драгметалла опустилась до $86,8.
Reuters писало, что цена на драгметаллы выросла в связи с их закупками инвесторами на фоне повышенной геополитической неопределенности из-за происходящего в Иране и уголовного расследования в отношении главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.