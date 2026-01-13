Цена на серебро впервые превысила отметку в $87 за унцию

12 января стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 г. на товарной бирже Comex поднялась выше $85 за тройскую унцию, второй раз за день обновив исторический максимум. До этого стоимость серебра также впервые в истории превысила $84 за унцию.