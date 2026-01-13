Цена на серебро впервые превысила отметку в $87 за унцию
Впервые в истории цена на серебро за тройскую унцию превысила отметку в $87. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи Comex.
По состоянию на 16:16 мск цена на серебро достигла отметки в $87,1. К 16:38 мск стоимость драгметалла опустилась до $86,8.
Reuters писало, что цена на драгметаллы выросла в связи с их закупками инвесторами на фоне повышенной геополитической неопределенности из-за происходящего в Иране и уголовного расследования в отношении главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.