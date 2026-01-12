Стоимость серебра впервые в истории превысила $85 за унцию
Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 г. на товарной бирже Comex поднялась выше $85 за тройскую унцию, второй раз за день обновив исторический максимум.
По состоянию на 16:40 мск цена на драгметалл увеличилась на 7,40% и достигла $85,2.
12 января стоимость серебра также впервые в истории превысила $84 за унцию. Ранее в этот же день цена фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 г. поднялась выше $4600 за унцию.
Reuters писало, что цена на драгметаллы выросла в связи с их закупками инвесторами на фоне повышенной геополитической неопределенности из-за происходящего в Иране и уголовного расследования в отношении главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.