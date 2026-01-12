Биржевая цена серебра обновила исторический рекорд

По данным Reuters, цена на драгметаллы увеличилась из-за их закупок инвесторами на фоне повышенной геополитической неопределенности из-за событий в Иране и уголовного расследования в отношении главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. 12 января Пауэлл объявил, что американский минюст угрожает ему уголовным обвинением.