Биржевая цена серебра обновила исторический рекорд
Стоимость мартовского фьючерса на серебро на товарной бирже Comex обновила исторический рекорд и превысила $84 за тройскую унцию.
По состоянию на 12:50 мск цена на драгметалл выросла на 6,31% и достигла $84,3.
12 января стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 г. на Comex впервые в истории поднялась выше $4600 за унцию.
По данным Reuters, цена на драгметаллы увеличилась из-за их закупок инвесторами на фоне повышенной геополитической неопределенности из-за событий в Иране и уголовного расследования в отношении главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. 12 января Пауэлл объявил, что американский минюст угрожает ему уголовным обвинением.