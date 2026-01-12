Газета
Главная / Инвестиции /

Биржевая цена серебра обновила исторический рекорд

Ведомости

Стоимость мартовского фьючерса на серебро на товарной бирже Comex обновила исторический рекорд и превысила $84 за тройскую унцию.

По состоянию на 12:50 мск цена на драгметалл выросла на 6,31% и достигла $84,3.

12 января стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 г. на Comex впервые в истории поднялась выше $4600 за унцию.

По данным Reuters, цена на драгметаллы увеличилась из-за их закупок инвесторами на фоне повышенной геополитической неопределенности из-за событий в Иране и уголовного расследования в отношении главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. 12 января Пауэлл объявил, что американский минюст угрожает ему уголовным обвинением.

