Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Главы 11 мировых ЦБ поддержали Пауэлла на фоне расследования в США

Ведомости

Главы 11 центральных банков и международных финансовых институтов выступили с совместным заявлением в поддержку председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на фоне расследования, начатого минюстом США. Общее заявление было опубликовано на сайте Европейского центрального банка.

В документе выражается «безоговорочная поддержка» ФРС США и Пауэллу, которого авторы заявления назвали «ценным и уважаемым коллегой». Руководители центробанков подчеркнули, что независимость центральных банков является краеугольным камнем ценовой, финансовой и экономической стабильности и должна сохраняться при полном уважении принципов верховенства права и демократической подотчетности.

Заявление подписали представители Европейского центрального банка, Банка международных расчетов, а также центробанков Великобритании, Австралии, Канады, Бразилии, Дании, Республики Корея, Франции, Швеции, Швейцарии и Норвегии. В документе отмечается, что Пауэлл добросовестно исполнял свои обязанности, строго следуя мандату ФРС и действуя в общественных интересах.

Как и зачем Дональд Трамп пытается давить на председателя Федрезерва

Политика / Международные новости

Авторы обращения подчеркнули, что попытки давления на центральные банки или их руководителей подрывают доверие к финансовым институтам и создают риски для глобальной экономической стабильности.

12 января Пауэлл заявил, что Центробанк США получил повестки в суд от министерства юстиции с угрозой предъявления уголовного обвинения. По его словам, этот шаг связан с его июньскими показаниями в конгрессе о реконструкции штаб-квартиры ФРС.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте