Главы 11 мировых ЦБ поддержали Пауэлла на фоне расследования в США
Главы 11 центральных банков и международных финансовых институтов выступили с совместным заявлением в поддержку председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на фоне расследования, начатого минюстом США. Общее заявление было опубликовано на сайте Европейского центрального банка.
В документе выражается «безоговорочная поддержка» ФРС США и Пауэллу, которого авторы заявления назвали «ценным и уважаемым коллегой». Руководители центробанков подчеркнули, что независимость центральных банков является краеугольным камнем ценовой, финансовой и экономической стабильности и должна сохраняться при полном уважении принципов верховенства права и демократической подотчетности.
Заявление подписали представители Европейского центрального банка, Банка международных расчетов, а также центробанков Великобритании, Австралии, Канады, Бразилии, Дании, Республики Корея, Франции, Швеции, Швейцарии и Норвегии. В документе отмечается, что Пауэлл добросовестно исполнял свои обязанности, строго следуя мандату ФРС и действуя в общественных интересах.
Авторы обращения подчеркнули, что попытки давления на центральные банки или их руководителей подрывают доверие к финансовым институтам и создают риски для глобальной экономической стабильности.
12 января Пауэлл заявил, что Центробанк США получил повестки в суд от министерства юстиции с угрозой предъявления уголовного обвинения. По его словам, этот шаг связан с его июньскими показаниями в конгрессе о реконструкции штаб-квартиры ФРС.