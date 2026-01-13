Главы 11 мировых ЦБ поддержали Пауэлла на фоне расследования в США

12 января Пауэлл заявил, что Центробанк США получил повестки в суд от министерства юстиции с угрозой предъявления уголовного обвинения. По его словам, этот шаг связан с его июньскими показаниями в конгрессе о реконструкции штаб-квартиры ФРС.