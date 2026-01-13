Как и зачем Дональд Трамп пытается давить на председателя Федрезерва

Как и зачем Дональд Трамп пытается давить на председателя ФедрезерваОн хочет более резкого снижения ставки, чтобы завоевать любовь избирателей
Минюст США направил 9 января Федеральной резервной системе (ФРС, американский центробанк) несколько повесток, угрожая выдвижением обвинений в связи с заявлениями председателя правления ведомства Джерома Пауэлла в ходе слушания сенатского комитета по банковским делам в июне 2025 г. Об этом заявил сам Пауэлл в видеообращении, опубликованном на сайте ФРС в ночь на 12 января.
По информации источников газеты The New York Times, расследование минюста касается документов, связанных с финансовыми вопросами реновации здания ФРС в Вашингтоне. В частности, минюст попытается выяснить, ввел ли Пауэлл в заблуждение конгрессменов при обсуждении с ними масштабов запланированных работ. При этом, подчеркивают журналисты, проверка публичных заявлений Пауэлла, а также отчетных документов была одобрена еще в ноябре прокурором Жанин Пирро, которая на протяжении многих лет работала на консервативном телеканале Fox News и является одной из наиболее давних и верных союзников Трампа.
Согласно открытым данным на 2026 г., работы по реновации оцениваются в $2,5 млрд, хотя в бюджете 2024 г. была указана сумма в $1,9 млрд. Но Трамп и члены его администрации на протяжении нескольких месяцев называют такую сумму необоснованно высокой, намекая на злоупотребления со стороны ФРС и лично ее председателя. Осматривая ремонтные работы в июле 2025 г., Трамп заявил, что итоговая стоимость реновации увеличилась до $3,1 млрд. Но Пауэлл поправил его, заявив, что такая сумма получилась при учете не только нынешней реновации, но и работ, которые были завершены, по словам Пауэлла, в 2021 г. Нынешняя же реновация началась в 2022 г. и завершится только в 2027 г.
Трамп сказал телеканалу NBC News 11 января, что не знает, о чем идет речь, но снова назвал Пауэлла некомпетентным: «...он точно не очень хорош в качестве председателя ФРС, он также не очень хорош в строительстве зданий».
В своем обращении в ночь на 12 января Пауэлл объяснил действия минюста попыткой давления. По словам чиновника, нынешняя ситуация – своеобразная проверка на прочность способности Федрезерва продолжить принимать независимые решения о ключевой ставке. Он также в очередной раз подтвердил намерение проработать в должности до истечения полномочий в мае 2026 г. Основными претендентами на должность главы ФРС являются директор национального экономического совета при Трампе Кевин Хассетт и бизнесмен Кевин Уорш. Об этом в декабрьском интервью газете The Wall Street Journal заявил сам Трамп.
Тема снижения ставки с самого начала второго срока Трампа 20 января 2025 г. усиливает его разногласия с Пауэллом. Президент выступает за более решительные действия по снижению. Максимального показателя за последние 10 лет ключевая ставка достигла летом 2023 г. – 5,25–5,5%. К декабрю 2024 г. ее снизили до 4,5%. В декабре 2025 г., после трёх этапов снижения ставки, она достигла 3,75%. Но Трамп все равно остался недоволен. По его мнению, ставку можно было урезать на 0,5 п.п., а не на 0,25 п.п. Но Трамп все равно остался недоволен. По его мнению, в декабре ставку можно было урезать на 0,5 п. п.
Уволить Пауэлла нельзя
Ситуация пока кажется обычным шантажом в стиле Трампа и не предполагает реальных процессуальных действий в отношении Пауэлла, говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. По словам эксперта, Трамп давит на Пауэлла, чтобы добиться резкого снижения учетной ставки ФРС. «Это необходимо ему для того, чтобы побыстрее показать избирателям перед промежуточными выборами в конгресс в ноябре 2026 г. успехи в подавлении инфляции и его борьбе за увеличение уровня жизни американцев. Июнь – октябрь – срок, в течение которого можно показать этот «успех» избирателям, а значит, надо давить на ФРС уже сейчас, чтобы успеть до промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре 2026 г.», – сказал эксперт.
Трамп хочет резкого снижения ставки и усиления прямого контроля президента над ФРС, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. Эксперт уточнил, что в истории с ФРС в отличие от других направлений своей деятельности Трамп действует системно, как бы готовя будущего председателя и ФРС в целом к принятию решений, которые именно он считает правильными. «Но все еще не очень понятно, сумеет ли Трамп преодолеть сопротивление ФРС», – подчеркнул Павлов.