Как и зачем Дональд Трамп пытается давить на председателя Федрезерва

Согласно открытым данным на 2026 г., работы по реновации оцениваются в $2,5 млрд, хотя в бюджете 2024 г. была указана сумма в $1,9 млрд. Но Трамп и члены его администрации на протяжении нескольких месяцев называют такую сумму необоснованно высокой, намекая на злоупотребления со стороны ФРС и лично ее председателя. Осматривая ремонтные работы в июле 2025 г., Трамп заявил, что итоговая стоимость реновации увеличилась до $3,1 млрд. Но Пауэлл поправил его, заявив, что такая сумма получилась при учете не только нынешней реновации, но и работ, которые были завершены, по словам Пауэлла, в 2021 г. Нынешняя же реновация началась в 2022 г. и завершится только в 2027 г.