Глава ФРС Пауэлл заявил об угрозах уголовного обвинения со стороны минюста США
Центробанк США получил повестки в суд от министерства юстиции с угрозой предъявления уголовного обвинения. Об этом сообщил председатель федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, сообщает Bloomberg.
По его словам, этот шаг связан с его июньскими показаниями в конгрессе о реконструкции штаб-квартиры ФРС. Пауэлл обратил внимание, что этот шаг «следует рассматривать в более широком контексте угроз и продолжающегося давления со стороны администрации».
«Угроза уголовного преследования является следствием того, что Федеральная резервная система устанавливает процентные ставки, исходя из нашей наилучшей оценки того, что будет полезно обществу, а не из предпочтений президента», – сказал глава ФРС.
Пауэлл также отметил, что вопрос в том, «сможет ли ФРС продолжать устанавливать процентные ставки на основе фактических данных и экономических условий или же денежно-кредитная политика будет определяться политическим давлением или запугиванием».
Летом 2025 г. президент США Дональд Трамп просил главу ФРС основательно снизить ключевую ставку. Сообщалось, что, по мнению Трампа, ставка рефинансирования должна быть ниже 2%. В ходе слушаний в сенате 24 июня Пауэлл подчеркнул, что не учитывает «политические факторы» при принятии решений по ставке. «Мы подождем и изучим дальнейший тренд в экономике, перед тем как обдумывать изменения нашей сегодняшней позиции», – сказал тогда Пауэлл.
10 декабря 2025 г. ФРС США третий раз подряд снизила процентную ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.) – до 3,5–3,75%. Такой шаг ожидали практически все агентства, а также опрошенные «Ведомостями» эксперты. В Федрезерве выразили озабоченность происходящим на рынке труда, но полагают, что после решения регулятора ситуация с рабочими местами может выправиться, в то время как инфляция – незначительно усугубиться.