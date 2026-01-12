Глава ФРС Пауэлл заявил об угрозах уголовного обвинения со стороны минюста США

10 декабря 2025 г. ФРС США третий раз подряд снизила процентную ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.) – до 3,5–3,75%. Такой шаг ожидали практически все агентства, а также опрошенные «Ведомостями» эксперты. В Федрезерве выразили озабоченность происходящим на рынке труда, но полагают, что после решения регулятора ситуация с рабочими местами может выправиться, в то время как инфляция – незначительно усугубиться.