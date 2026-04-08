Итоги торгов на Мосбирже 8 апреля

Валюты продолжают курсировать у минимумов с начала марта, констатирует Смирнов. И в апреле рубль останется крепким, полагает он. Среди основных факторов поддержки курса аналитик выделяет ожидаемый рост предложения валюты за счет более высоких цен на нефть начала весны, слабый спрос на импорт и иностранные деньги на фоне жестких денежно-кредитных условий и охлаждения экономики, отсутствие весь II квартал операций Минфина в рамках бюджетного правила. Тем не менее не все так уж позитивно для рубля, добавляет Смирнов: высокие расходы госбюджета, пробуксовка переговорного трека по Украине и ожидания снижения ключевой ставки работают против рубля, сдерживая его укрепление. Краткосрочно он прогнозирует курс юаня на уровне 11,35–11,65 руб., доллара – 78–80 руб.