Итоги торгов на Мосбирже 8 апреля

Итоги торгов на Мосбирже 8 апреляРоссийский рынок просел из-за резкого снижения мировых цен на нефть
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 8 апреля, снизился на 1,15% до 2765,06 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 0,59% до 1112,4 пункта.
Лидерами роста в среду стали бумаги «Аэрофлота» (+3%), VK (+2,26%), АФК «Система» (+1,97%), Московского кредитного банка (+1,43%) и «Северстали» (+1,28%). В аутсайдерах оказались обыкновенные акции «Татнефти» (-4,27%), бумаги «Роснефти» (-4,26%), привилегированные акции «Татнефти» (-3,59%), а также обыкновенные акции «Фосагро» (-2,92%) и «Новатэка» (-2,7%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 6 коп. до 11,45 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 78,3 руб. (+0,45 руб.). Официальный курс евро составил 91,56 руб. (+0,54 руб.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent упала на 13,33% до $94,7/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подешевел на 15,55% до $95,39/барр.
Российский рынок в среду просел на фоне резкого снижения мировых цен на нефть и индекс Мосбиржи снова откатился к зоне над 2750 пунктами, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Хуже рынка закономерно выглядели акции нефтегазовых компаний, лучше – бумаги металлургов, представителей IT, электроэнергетики, отмечает он.
США согласились остановить удары по Ирану на две недели с условием, что Тегеран немедленно снимет блокаду с Ормузского пролива, указывает Смирнов. Мирные переговоры стран состоятся в пятницу в Исламабаде, добавляет он. На этих новостях нефть подешевела более чем на 15%, отойдя к $90/барр., отмечает эксперт.
Мощный подъем продемонстрировали азиатские и европейские фондовые биржи, указывает Смирнов: для первых велико логистическое значение Ормузского пролива, для западных рынков перемирие и охлаждение цен на энергоносители прежде всего означают сокращение проинфляционных рисков. Но делать далеко идущие выводы рано, считает аналитик: переговоры могут зайти в тупик из-за некоторых принципиальных разногласий, а двухмесячный срок, в течение которого президент США Дональд Трамп может проводить военную кампанию без одобрения конгресса, истечет только к концу апреля.
9 апреля Сбербанк представит результаты по РСБУ за март, совет директоров Ozon рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 2025 г. На динамике рынка могут сказаться публикуемые в среду вечером данные Росстата по инфляции, полагает Смирнов. Поэтому прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 9 апреля – 2700–2800 пунктов.
Валюты продолжают курсировать у минимумов с начала марта, констатирует Смирнов. И в апреле рубль останется крепким, полагает он. Среди основных факторов поддержки курса аналитик выделяет ожидаемый рост предложения валюты за счет более высоких цен на нефть начала весны, слабый спрос на импорт и иностранные деньги на фоне жестких денежно-кредитных условий и охлаждения экономики, отсутствие весь II квартал операций Минфина в рамках бюджетного правила. Тем не менее не все так уж позитивно для рубля, добавляет Смирнов: высокие расходы госбюджета, пробуксовка переговорного трека по Украине и ожидания снижения ключевой ставки работают против рубля, сдерживая его укрепление. Краткосрочно он прогнозирует курс юаня на уровне 11,35–11,65 руб., доллара – 78–80 руб.