Итоги торгов на Мосбирже 14 апреля

Итоги торгов на Мосбирже 14 апреляИндекс зажало в узком диапазоне в отсутствие внятных драйверов
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 14 апреля, увеличился на 0,13% до 2725,51 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,65% и составил 1131,92 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Полюса» (+3,63%), «Яндекса» (+2,58%), «Циана» (+2,28%), ЮГК (+1,95%) и «Норникеля» (+1,63%). В аутсайдерах оказались бумаги МКБ (-6,43%), «Русала» (-2,3%), «Совкомфлота» (-1,77%), привилегированные акции «Татнефти» (-1,67%) и бумаги «Роснефти» (-1,27%). Курс юаня на Московской бирже снизился на 1,2% (-13 коп.) до 11,05 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 75,85 руб. (-40 коп.). Официальный курс евро составил 89,26 руб. (+12 коп.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 3,7% до $95,7/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подешевел на 6,6% до $92,6/барр.
Индекс Мосбиржи зажало в области 2700–2750 пунктов, констатировал эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Во вторник динамика торгов вновь была невнятной: геополитическая неопределенность, обсуждение windfall tax, крепкий рубль и волатильность сырьевых цен не вселяют уверенности в покупателей, зато нет поводов и для активных продаж, рассуждает он. Без ярких новостей бенчмарк продолжит консолидироваться над 2700 пунктами, ожидает эксперт.
Краткосрочный прогноз БКС по курсу юаня – 11–11,3 руб., по курсу доллара – 75–77 руб. Устойчивый тренд на укрепление рубля сохраняется, констатировал Смирнов: спрос на валюту и импорт ограничен высокими ставками в экономике, предложение может увеличиваться по мере поступления экспортной выручки по возросшим ценам, а Минфина на рынке нет, чтобы сглаживать этот приток, указал эксперт.
Цены на нефть между тем пошли на спад на фоне сообщений о том, что новый раунд переговоров США и Ирана может состояться на днях в Турции или Египте, отметил Смирнов. Шансы на сделку подняли настроение на мировых фондовых площадках, в том числе в Китае, где вышла неоднозначная статистика по торговле: рост экспорта резко замедлился, импорт вырос сильнее ожиданий, рассказывает он.
В среду ФРС опубликует «Бежевую книгу», а Банк России – макроэкономический опрос аналитиков и оценку мартовской инфляции. «Озон фармацевтика» в этот день раскроет финансовые результаты по международным стандартам за 2025 г. и проведет заседание совета директоров по дивидендам.