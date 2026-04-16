Итоги торгов на Мосбирже 16 апреля

Итоги торгов на Мосбирже 16 апреляСтатистика и рыночная конъюнктура благоволили акциям
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 16 апреля, уменьшился на 0,01% до 2741,14 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,09% и составил 1134,92 пункта.
Лидерами роста стали бумаги ЮГК (+6,42%), МКБ (+3,26%), АФК «Система» (+2,11%), VK (+1,49%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+1,38%). В аутсайдерах оказались бумаги «Мать и дитя» (-1,56%), «Яндекса» (-1,45%), обыкновенные акции «Татнефти» (-1,39%), бумаги Совкомбанка (-1,23%) и «Ленты» (-1,21%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,57% (+6 коп.) до 11,1 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 76,09 руб. (+85 коп.). Официальный курс евро составил 89,4 руб. (+68 коп.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 4% до $98,6/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,6% до $93,7/барр.
Индекс Мосбиржи в четверг достиг области сопротивления у 2760 пунктов, после чего слегка откатился, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Акциям благоволила рыночная конъюнктура: рубль нес потери, росла нефть, указал он. Также настроения инвесторов улучшила статистика, полагает эксперт: годовая инфляция замедлилась до 5,77%, инфляционные ожидания населения уменьшились до 12,9% с мартовских 13,4%. Вероятность понижения ключевой ставки на будущей неделе возросла, считает он.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на пятницу – 2700–2800 пунктов.
А вот для рубля небольшое снижение ключевой ставки ничего не изменит в моменте: Минфина на валютном рынке нет, а экспортная выручка, сформированная по высоким мартовским ценам на сырье, уже начала поступать в страну, рассуждает Смирнов. В апреле, допускает он, валюты протестируют уровни 11 руб./юань и 75 руб./$.
Китайские биржевые индексы закончили торги в четверг в хорошем плюсе: инвесторов приободрили новости о готовящихся ближневосточных переговорах, а также статистические данные, рассказывает Смирнов. ВВП КНР в I квартале вырос на 5%, что сильнее прогнозов, лучше ожиданий оказались и показатели розничных продаж, отметил он. В еврозоне потребительская инфляция в марте выросла чуть сильнее прогнозной оценки – на 2,6%, добавил эксперт.
В пятницу важной зарубежной статистики не ожидается, а на Московской бирже возобновятся торги акциями «Т-технологий» после сплита.