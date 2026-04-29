Дивидендная доходность индекса Мосбиржи может превзойти ставку ЦБ в 2027 году

Дивидендная доходность индекса Мосбиржи может превысить ключевую ставку уже в 2027 г., говорится в стратегии инвестбанка «Синара». При возобновлении выплат «Газпромом» и производителями стали средневзвешенная доходность по дивидендам эмитентов IMOEX может достичь 13,2%, что выше прогнозируемой на конец следующего года ключевой ставки в 10%. Это создает предпосылки для перетока в акции части розничных депозитов (свыше 70 трлн руб.) и средств из фондов денежного рынка (1,5 трлн руб.).